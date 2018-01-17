Американские преподаватели помогут казахстанским учителям освоить английский

США выразили готовность оказать содействие Правительству Казахстана по созданию трехъязычного общества до 2050 года, сообщает пресс-служба Аккорды.

«США обеспечат ресурсами программу развития по улучшению доступа к обучению английскому языку и подготовке нового поколения преподавателей английского языка в Казахстане. В 2017 году более 2 800 казахстанских преподавателей английского языка приняли участие в интернет-семинарах по повышению квалификации», - говорится в сообщении.

В 2018 году американские преподаватели будут содействовать улучшению методики преподавания английского языка в регионах Казахстана.

Как отмечается, программа «Микростипендий для доступа к английскому языку» помогла 480 молодым учащимся из неблагополучных семей посещать занятия после школы и заниматься в учебных летних лагерях.

«США финансируют программу «Английский для журналистов», которая улучшит профессиональную квалификацию 230 казахстанских журналистов», - отметили в пресс-службе.