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Анатолий Балушкин, основатель «БИПЭК Авто»: Я начинал с кредита, комбайнов и чая

26.06.2018 16:45   779   0 Автор: Антон СЕРГИЕНКО

Анатолий Балушкин, основатель, акционер и председатель совета директоров группы компаний «БИПЭК Авто – Азия Авто» рассказал «Къ» о том, как начинал свой бизнес, зачем нужна социальная программа для работников и почему нельзя жалеть денег на квалифицированные рабочие кадры.

– Анатолий Михайлович, Вы один из немногих бизнесменов, кто создал на своем предприятии многоуровневую социальную программу. Расскажите, в чём её суть?

– При слове «бизнесмен» у многих людей появляется отрицательная реакция. Я же считаю, что всё зависит конкретно от человека, от его жизненных ценностей и потребностей, от задач, которые он перед собой ставит. Почему у меня на предприятии хорошая социальная программа и она бесплатна для работников? Для начала – я человек, который получил бесплатное образование, бесплатно научился плавать, бесплатно лечился, ходил в детский сад, занимался во многих секциях. И ни за что не платил. Я хочу, чтобы и мои работники тоже всё это получали. Социальная программа «БИПЭК Авто – Азия Авто» напоминает марафон, подготовка к которому занимает гораздо больше времени, чем само состязание на выносливость и требует больших капиталовложений. Но на такое денег жалеть не стоит, в конечном счете всё окупится.

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Вот, к примеру, сейчас в окрестностях Усть-Каменогорска возводится новый автозавод полного цикла, на котором будут выпускать несколько десятков тысяч автомобилей в год. Он станет ещё одним градообразующим предприятием областного центра Восточного Казахстана. Чтобы предприятие стабильно работало, ему нужны не только контракты на реализацию своей продукции, но и квалифицированные рабочие кадры. Для их привлечения и удержания в группе компаний «БИПЭК Авто – Азия Авто» и разработана социальная политика.

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– Известно, что помимо автомобилестроения Ваша организация занялась еще и курортными зонами. Эти проекты, на первый взгляд, не имеют ничего общего. Или это не так?

– У нас пятитысячный коллектив. Людей надо где-то лечить и им нужно где-то отдыхать. Когда мы запустим новый завод, который строится, мы закроем для всеобщего посещения вход не только на базу отдыха «Порт Фортуна», но и в санаторий «Нуртау». Это будет только для наших работников. Понятно, что эти проекты требуют много инвестиций, но мы делаем их для себя. Как всё это к нам попало? В середине двухтысячных я помогал беспроцентными кредитами прежнему владельцу санаториев «Бобровка» и «Рахмановские ключи», чтобы всё это поддерживалось и работало. Когда сумма дошла до $2 млн, и я спросил, будет ли когда-нибудь возврат, он попросил просто забрать эти базы, объяснив тем, что он не может ими больше заниматься. Так они и оказались в спектре компаний автозавода. «Рахмановские ключи» находятся в Катон-Карагайском районе ВКО, в 450 километрах от Усть-Каменогорска, недалеко от пересечения границ четырёх государств – Казахстана, России, Китая и Монголии – на высоте 1 760 метров над уровнем моря. На сегодняшний день это одна из самых популярных здравниц страны. Приезжают сюда и иностранные туристы. «Рахманы» мы решили сделать тем местом, где могут отдыхать и лечиться достойно все жители Восточного Казахстана. Сделали мы всё по высшему разряду. На всех наших объектах есть даже свои пожарные части.

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Курорт Нуртау также пользуется заслуженной популярностью, имеет свои уникальные особенности. База отдыха на побережье Бухтарминского водохранилища была организована, наверное, из-за моих детских воспоминаний. Когда я был маленьким, то мы приезжали сюда по путевке с отцом, если ему удавалось её достать. Тут всё своё, родное, всё в памяти. Запах водорослей в июле на Бухтарме, когда они цветут, я ни с чем не спутаю. Сегодня заводчане здесь отдыхают почти бесплатно. Посторонних на базе не бывает.

– Известно, что свой бизнес в 1992 году Вы начинали с продажи кухонных комбайнов. Почему Вы тогда решили сделать ставку на автомобили?

– Начиналось всё, действительно, немного сумбурно. Мы взяли 1 млн под 40% годовых. А я тогда больше тысячи в руках не держал. Через три месяца у нас уже было 3 с половиной миллиона. Мы купили кухонные комбайны в Барнауле, привезли их в Алматы, там поменяли на чай, чай привезли в Барнаул, продали, закрыли кредит, и у нас осталось около 2 млн. И я поехал в Москву искать идею. Там познакомился с нужными людьми и понял, что надо заниматься автомобилями, всё остальное невыгодно. Так мы начали гонять машины в Казахстан из России. Вот, собственно, и всё.

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В 1998 году, после «чёрного вторника», «АвтоВаз» начал экстренно искать предприятия, которые могут закупать у них автомобили в большом количестве. К тому времени у нас уже было уже 4 филиала в Казахстане: в Усть-Каменогорске, Павлодаре, Караганде и Семее. Причём все мои ровесники в то время очень удивлялись, зачем я развиваю дилерскую сеть, если машины можно продавать и в Усть-Каменогорске. Говорили, что это бизнес ради бизнеса. Но время показало, кто прав. В 1998 году я сделал предложение о приобретении 1 000 машин, это произвело неизгладимое впечатление на АвтоВаз и банки. Когда встал вопрос об эксклюзивных взаимоотношениях, то мне предложили выкупить оборудование в Финляндии по сборке «Лады» и построить автосборочный завод в Усть-Каменогорске. В 1999 году мы получили эксклюзив, мне тогда было 29 лет. Эти деньги позволили генерировать средства на стройку. Первый казахстанский автосборочный завод мы запустили в 2002 году и дальше – больше. Первой моделью, выпущенной на территории Казахстана, стал внедорожник LADA 4x4, это «Нива». В 2005 году технологическим партнером завода стал европейский концерн Škoda Auto, а уже в июне 2007 года президент страны Нурсултан Назарбаев открыл запуск производства автомобилей марки Chevrolet. Прошло несколько лет, и нашим партнером стал четвертый по величине мировой производитель – корейский концерн KIA Motors.

– Ваши интересы ограничиваются бизнесом только на территории Казахстана?

– Продукция казахстанского автосборочного завода реализуется не только в пределах Республики. Уже удалось договориться о поставках с китайскими бизнесменами. На данный момент в Поднебесную отправили опытную партию в 1 200 автомашин «Нива», до конца 2018 года китайские партнеры должны приобрести еще 2 000 автомобилей. Там нашу «Ниву» называют бюджетный Gelandewagen.

– Остаётся ли время на хобби, увлечения?

– Да, я очень много читаю, в основном историческую литературу и занимаюсь плаванием. В форме себя нужно постоянно держать.

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