Ансаган Петролеум получил займ в размере 27,8 млрд тенге

31 января 2018 года АО «Ансаган Петролеум» (Актау) получило займ в размере 27 815 973 722,98 тенге, сообщается на официальном сайте KASE.

Договор на получение был заключен 31 января 2018 года. Таким образом, АО «Ансаган Петролеум» получил займ свыше 27,8 млрд тенге для досрочного погашения основного долга в АО «Qazak Banki».

Какая организация предоставила заем акционерному обществу, не сообщается.

Справка:

ТОО «Ансаган Петролеум» основан в 2010 году. В настоящее время осуществляет деятельность по разведке и добыче углеводородного сырья.

АО осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществление разведки и добычи полезных ископаемых в том числе нефтяных ресурсов, а также последующая переработка продуктов из нефти;

- реализация горюче-смазочных материалов, сырой нефти в соответствии с договорами с нефтедобывающими предприятиями;

- коммерческая деятельность;

- внешнеэкономическая деятельность;

- торгово-посредническая деятельность;

- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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