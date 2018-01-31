Антимонопольный комитет: Ходатайство "Казахтелекома" о покупке 75% акций Kcell может рассматриваться в течение месяца

Ходатайство ведущего оператора связи Казахстана, компании "Казахтелеком", о намерении приобрести 75% акций оператора мобильной связи АО "Kcell" (бренды Kcell, Activ и Vegaline) может рассматриваться в течение 30 дней, сообщили в пресс-службе комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Vинистерства нацэкономики Казахстана.

"Срок рассмотрения ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию не должен превышать тридцать календарных дней с момента принятия ходатайства к рассмотрению. Срок рассмотрения ходатайства может быть приостановлен", - ответили в ведомстве.

"Окончательное решение по данному вопросу еще не принято", - добавили в комитете.

Напомним, Антимонопольный комитет Казахстана рассматривает ходатайство "Казахтелекома" о покупке 75% акций Kcell.

"Рассматривается возможное влияние совершения сделки на рынок услуг сотовой связи и интернет-трафика", - отмечали ранее в антимонопольном комитете.

Согласно действующему законодательству, в случае принятия решения антимонопольным органом о запрете данной экономической концентрации, "Казахтелеком" не будет иметь право на приобретение 75% голосующих акций Kcell.

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