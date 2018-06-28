Антимонопольщики США одобрили покупку Walt Disney активов 21st Century Fox за $71 млрд

Антимонопольный департамент Министерства юстиции США одобрил сделку по покупке компанией Walt Disney активов 21st Century Fox за $71 млрд.

Условием сделки регулятор назвал продажу 22 региональных спортивных каналов подразделения Fox Sports Regional Networks. У компании есть 90 дней на выполнение условий.

Соглашение направлено на рассмотрение федерального суда в рамках традиционной процедуры одобрения.

На прошлой неделе Disney и Fox внесли изменения в соглашение о продаже ряда активов Fox, в том числе кино- и телевизионной студии, а также кабельных операций и международных ТВ-активов, увеличив оценку этих активов на треть, до $71 млрд.

Сумма, которую Disney предлагает за активы акционерам Fox, была повышена до $38 на акцию. Это на $10 больше, чем первоначальное предложение, и на $3 больше конкурирующего предложения со стороны медиакомпании Comcast.