Анвар Сайденов вошел в совет директоров Банка Хоум Кредит

В совет директоров Банка Хоум Кредит вошел Анвар Сайденов, сообщается на KASE.

23 января председатель правления ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» Андресов Юрий, являясь единственным акционером дочернего банка АО «Хоум Кредит энд Финанс банк» избрал Сайденова Анвара членом совета директоров – независимым директором общества на срок полномочий совета директоров с 1 февраля 2018.

Сайденов Анвар Гаммулаевич родился 19 сентября 1960. Окончил МГУ им. Ломоносова в 1982, а в 1990-м там же защитил диссертацию кандидата экономических наук.

В 1994 окончил Лондонский университет с присвоением степени магистра наук по экономике финансов.

В разные годы он входил в советы директоров Народного банка, Bank RBK, БТА банк и возглавлял совет директоров АО «Международный аэропорт Алматы».

Справочно:

100%-ным акционером ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» является ООО «ХКФ Банк». Конечным собственником является Петр Келлнер, осуществляющий контроль над ООО «ХКФ Банк» через «ППФ Групп Н.В.», зарегистрированную в Нидерландах.

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