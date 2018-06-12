АО «Каспий нефть» получило от «АЛМЭКС ПЛЮС» займ $200 млн

АО «Каспий нефть» сообщил о заключении крупной сделки. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.
АО «Каспий нефть» 6 июня заключило с ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» договор об оказании временной финансовой помощи на сумму в размере, эквивалентной $200 млн сроком на 36 календарных месяцев, на условиях и по форме определенных обществом, за счет средств, полученных обществом в рамках Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенного с АО «АТФБанк»
Отметим, 100% акций АО «Каспий нефть» принадлежит Precious Oil Products Investments B.V., (POPI), которая зарегистрирована в Нидерландах.