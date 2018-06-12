АО «Кселл» судится со структурами Данияра Балиева

АО «Кселл» проводит судебные разбирательства со структурами Данияра Балиева ТОО «DL Construction» и РОО «КОУПИС».

Компании предъявили «Кселл» исковые требования и досудебные претензии на общую сумму, которая может достичь нескольких десятков миллиардов тенге, сообщает пресс-служба сотового оператора.

По мнению истцов, нарушение было допущено компанией «Кселл» и ее партнером, когда на телеканале «Muzlife», входящем в один из пакетов Mobi TV, якобы в 2016 году транслировались клипы, на трансляцию которых у телеканала «Muzlife» не было надлежащих имущественных прав.

«Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования господина Балиева без достаточных и объективных доказательств нарушения со стороны АО «Кселл» и вынес решение взыскать 672 млн тенге в пользу истца», считают в компании.

Мобильный оператор с претензиями компании Данияра Балиева не согласен и выражает глубокое сомнение и обеспокоенность по поводу беспристрастности проведения судебного разбирательства в суде первой инстанции. В связи с чем, компания намерена провести брифинг по поводу сложившейся ситуации.

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Справка:

Старший сын омбудсмена Загипы Балиевой, Балиев Данияр Мухтарович 1980 года рождения прославился тем, что хотел судиться практически со всеми телерадиокомпаниями и кабельными операторами Казахстана за нарушение авторских прав ТОО Web-Content, которым он руководил, обладавшего исключительными авторскими правами на несколько музыкальных объектов по всей территории страны.

РОО «КОУПИС» - Республиканское общественное объединение «Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности» - это некоммерческая общественная организация, созданная по инициативе правообладателей для практической реализации и защиты авторских и смежных прав.

ТОО «DL Construction» - компания занимается оптовой торговлей широким ассортиментом товаров. Учредители: Балиев Данияр и Талыбов Тимур.