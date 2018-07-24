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АО «НК «ҚТЖ» прокомментировало отзыв рейтинга Moody’s у «дочки»

24.07.2018 12:09   483   0

АО «Национальная компания «ҚТЖ» прокомментировало отзыв рейтинга Moody’s у «дочки» АО «Қазтеміртранс». Как оказалось, Moody’s отозвало рейтинг АО «Қазтемiртранс» по собственным причинам.

«Международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинг АО «Қазтемiртранс» по собственным причинам в целях соблюдения внутренней политики рейтингового агентства», - говорится в сообщении пресс-службы АО «НК «ҚТЖ».

В соответствии с внутренней политикой Moody’s, в случаях, когда гарантором является материнская компания по обязательствам дочерней компании, с вертикально интегрированной структурой деятельности, достаточно присвоение рейтинга головной компании-гарантору.

На текущую дату финансовое положение АО «Қазтеміртранс» является стабильным. По данным Standard & Poor's, его рейтинг находится на уровне «ВВ-» со «стабильным» прогнозом.

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Также гарантором по займам АО «Қазтеміртранс» является АО «НК «ҚТЖ». Текущий рейтинг Moody’s по АО «НК «ҚТЖ» Baa3 с прогнозом «стабильный».

Справка:

АО «Казтемиртранс» - дочерняя компания железнодорожного оператора АО «НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ).

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АО «НК «ҚТЖ»​ - оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана. В сфере деятельности компании - грузовые и пассажирские перевозки, логистика, телекоммуникации, инфраструктура, инвестиционные проекты. Компания входит в состав госфонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

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