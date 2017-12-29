Apple пообещала не замедлять работу старых iPhone

Корпорация Apple принесла в четверг, 28 декабря, извинения потребителям за то, что намеренно снижала скорость работы старых iPhone и обещала "никогда не поступать так впредь". Также "яблоко" сообщило о снижении стоимости замены аккумуляторов в смартфонах iPhone 6 и предыдущих моделях с $79 до $29.

"Мы знаем, что некоторые из вас считают, что Apple подвела вас. Мы извиняемся. Данная проблема вызвала много недопонимания, поэтому мы хотим объясниться и рассказать о том, какие изменения мы делаем", - отметили в Apple.

В компании рассказали, что год назад было выпущено обновление операционной системы iOS 10.2.1, призванное избежать отключения определенных компонентов моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE во время периодов максимального расходования энергии аккумуляторов. Продолжение функционирования важных, с точки зрения корпорации, приложений, однако, достигалось "иногда за счет замедления или включения других приложений".

Также, по данным Counterpoint Research, хоть Apple и сохраняет лидерство на мировом рынке смартфонов, однако ее доля существенно снизилась в III квартале 2017 года.

«Самрук-Энерго» продал акции энергетической и электросетевой компаний

По оценке экспертов компании, в июле-сентябре Apple получила 60% глобальной прибыли от продажи смартфонов против 86% за аналогичный период прошлого года.

Падение доли рынка аналитики объясняют тем, что в прошлом квартале компания активно продавала более дешевые смартфоны старых моделей. Кроме того, сказалась конкуренция со стороны Samsung, выпустившей свой новый флагман Galaxy Note 8 и получившей 26% глобальной прибыли в сегменте.

Фото: Shutterstock.com