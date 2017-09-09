Apple за 10 лет заработала на Iphone $760 млрд

Выручка Apple от продаж iPhone за 10 лет составила в общей сложности $760 млрд, говорится в исследовании компании Strategy Analytics.

За 10 лет с момента выпуска первого iPhone компания Apple реализовала около 1,2 млрд смартфонов, сообщается в аналитическом отчете компании Strategy Analytics. Совокупная выручка от реализации смартфонов составила $760 млрд.

"Выручка продолжает расти, и мы прогнозируем, что к концу 2018 г. iPhone станет первым смартфоном в мире, чей объем продаж составит $1 трлн", — комментирует исследование директор компании Кен Хайерс.

Аналитик исследовательской компании Ивен Ву отмечает, что iPhone остается очень популярным устройством практически во всех крупных странах мира за исключением Китая и Индии, поскольку на рынках этих стран присутствуют смартфоны более дешевых китайских брендов.

Впрочем, недавно на индийском рынке появились первые собранные в Индии iPhone. Apple надеется на сравнительно низкую цену этих устройств: она должна помочь укрепить бренд в стране, где у нее есть шансы существенно расширить бизнес.

Кроме того, Apple хочет открыть в крупнейших городах Индии фирменные магазины, создать здесь разветвленную сеть независимых реселлеров и центры разработки приложений, оптимизированных для индийского рынка. Сейчас рыночная доля Apple не превышает 3%, а главного конкурента Samsung Electronics – 24%.

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Apple, по некоторым данным, предъявила обширный список требований властям Индии, включая освобождение от налогов на импорт комплектующих и оборудования на 15 лет. Заниматься сборкой телефонов в столице штата Карнатака городе Бангалор будет тайваньская компания Wistron.

Компания поставила 2,5 млн смартфонов iPhone в Индию в 2016 г. Это был лучший год для компании с точки зрения объема продаж и прибыли, однако Apple заняла только 10-е место среди поставщиков в квартале по декабрь согласно данным Counterpoint Research. Поставки в Индию занимают менее 2% от всего объема Apple. Компания ожидает, что к 2020 г. она сможет продать в Индии около 750 млн смартфонов.

Вскоре ожидается презентация нового "яблочного" устройства - Phone 8. Но может так получиться, что пользователи могут столкнуться с дефицитом нового гаджета. По данным издания Wall Street Journal, Apple летом столкнулась с непредвиденными трудностями при сборке смартфонов новой версии.

В результате график производства новых смартфонов сдвинулся на месяц, и подрядчику Apple компании Foxconn Technology Group, которая занимается сборкой устройств, пришлось нарастить производственные мощности на заводе в китайском Чжэнчжоу.

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Однако этого, как отмечает издание, может быть недостаточно, для того чтобы поставить ритейлерам необходимое количество устройств в срок. Apple и Foxconn не прокомментировали данную информацию.

После появления информации о возможных производственных проблемах у Apple акции компании подешевели на 0,6% в четверг, 7 сентября. Между тем, эксперты выражают мнение, что задержка с выходом новых iPhone не повлияет на отношение пользователей к Apple.

Ранее немецкое издание Macerkopf сообщило, что продажи новых моделей iPhone начнутся 22 сентября, а предзаказ на гаджет покупатели смогут сделать уже 15-го числа.