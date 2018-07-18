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ArcelorMittal Temirtau пока не будет возобновлять поставки в Иран

18.07.2018 11:50   475   0

Казахстанская ArcelorMittal Temirtau (входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal) не возобновит поставки в Иран до отмены антииранских санкций, сообщает Интерфакс - Казахстан.

«Поставки не будут осуществляться до отмены санкций. То есть, это временная приостановка поставок», - заявили в пресс-службе ArcelorMittal Temirtau.

Как сообщалось, США восстановят санкции против Ирана в два этапа: с 4 августа и с 6 ноября. Летний этап затронет автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами, осенний будет касаться преимущественно топливно-энергетического комплекса и транзакций иранского ЦБ.

В то же время источники на сталелитейном рынке сообщили, что казахстанская компания уже приостановила поставки в Иран, переориентировав их еще в прошлом году на рынок РФ, «маржа на котором сегодня выше». Именно после этого российские сталепроизводители инициировали обращение в Минпромторг РФ, в котором заявляли, что прирост в 2017 году объемов ввоза горячекатаной и холоднокатаной стали из Казахстана составил 122%, при этом прирост ввоза проката с покрытием составил 43%, ввоза по всем категориям продукции - 89%. Сложившаяся ситуация способствовала, в частности, падению рентабельности российских металлургов при продажах на внутреннем рынке и снижению прибыли компаний-заявителей на 9%.

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В конце 2017 года Минпромторг на основании результатов рассмотрения обращения начал компенсирующее расследование с целью выяснения соответствия субсидий, предоставляемых на территории Казахстана. Российские чиновники обсуждали компенсирующую меру в размере более $800 млн в отношении плоского проката из Казахстана, сообщалось ранее. В качестве мер в отношении казахстанской стали, ввозимой на территорию РФ, также обсуждалось устранение неравных условий конкуренции на рынке ЕЭАС, внесение необходимых изменений в правовые документы республики Казахстан.

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Иранский рынок, с точки зрения сбыта стальной продукции, перестал представлять интерес не только для казахстанской "дочки" ArcelorMittal, но и для российских компаний.

Согласно данным БКС, Казахстан экспортировал в прошлом году в Иран 619 тыс. тонн проката. Поставки РФ в Иран в 2017 году составили 569 тыс. тонн.

Основным поставщиком российской стали в Иран является Магнитогорский металлургической комбинат, отгрузивший в прошлом году на этот рынок, по данным БКС, 440 тыс. тонн (около 4% от общего объема продаж металлопродукции). "Северсталь" в 2017 году поставила в Иран 99 тыс. тонн проката (около 1%), говорится в материалах БКС.

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По данным информагентства Исламской республики (IRNA), Иран производит 34 млн тонн стали в год и нацелен на производство 55 млн тонн продукции к 2025 году. Страна экспортирует 9 млн тонн стали ежегодно и планирует к 2025 году довести этот показатель до 15 млн тонн.

Отраслевой источник заявил "Интерфаксу", что российские металлурги также уже переориентировали иранские поставки на более привлекательные экспортные направления, в том числе в Юго-Восточную Азию, Вьетнам и Пакистан.

В ММК и "Северстали" (MOEX: CHMF) от комментариев отказались.

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тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
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