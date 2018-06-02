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Асет Исекешев провел совещание с застройщиками Астаны

02.06.2018 13:56   1025   0

В акимате состоялось совещание по вопросам качества строительства с участием застройщиков,  КСК и контролирующих государственных органов. На повестке дня  вопросы безопасности, качества и сроков возведения объектов.

На сегодняшний день основной поток жалоб со стороны жителей направлен на ненадлежащее состояние фасадов зданий, сроки сдачи объектов. В первую очередь отчитались строители, возводившие новостройки: сильные ветра оголили их слабые стороны. Так, с 22 по 26 мая городским центром мониторинга получено 212 обращений от жителей, из них 68 – по повреждениям облицовки и кровли зданий.

Объяснялись на заседании застройщики ЖК «Олимп палас»: дом был введен в эксплуатацию в июле 2017 года. После сильных ветров произошло частичное обрушение утеплителя. ЖК «Хайвилл» введен в эксплуатацию в 2015 году, произошло обрушение плитки и утеплителя. В ЖК «Миллениум парк», введенном в эксплуатацию в 2014 году, произошла деформация наружного витража фасада зданий. ЖК «Саранда» (2013) – обрушение кровли из металлочерепицы.

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Застройщики обещали устранить все нарушения до 15 июня. По поручению акима ответственные госорганы проведут специальную проверку по вопросам приемки жилья.

«По закону акимат принимать не должен, но мы будем разбираться, куда смотрел технический и авторский надзор. Кто проводил авторский и технический надзор по ЖК «Олимп палас»? Аттестата они уже лишены, да? Вот, пожалуйста. Мы должны по каждому факту так. Если серьезные нарушения, неоднократные, нужно лишать лицензий, лишать аттестата, подавать в суд. У нас есть прокуратура, десятки государственных органов, которые могут проверить их, и эта работа будет проведена», – сказал аким Астаны Асет Исекешев.

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При этом, по словам акима, недобросовестные бизнесмены должны уйти с рынка.

«Посмотрите, кто принимает жилье, все частные компании: заказчик, генеральный подрядчик – частные компании, технический надзор – сейчас частная компания, авторский надзор – частная компания. По закону акимат сейчас не имеет права принимать жилье, вся ответственность лежит на бизнесе. Мы работаем в этом направлении с НПП, была договоренность повлиять на ситуацию через разные механизмы, такие как усиление контроля через законы, саморегулирование организаций, – это должно привести к тому, что недобросовестные бизнесмены уйдут с рынка. И мы будем этому способствовать. Здесь нет какого-то желания просто проверить бизнес, здесь есть желание просто навести порядок. Проверить и разобраться, потому что за каждым домом стоят сотни семей», – сказал А. Исекешев.

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Кроме этого, всем КСК было поручено проводить регулярное техническое обследование домов и не доводить здания до аварийного состояния. До 1 декабря все 486 КСК будут проверены на предмет качества обслуживания домов.

«Поручаю всем обслуживающим организациям, КСК устранить все замечания, восстановить фасадные плитки согласно СНиПам, правилам содержания жилищного фонда. У нас такие факты есть сейчас по городу, когда доводят здание до аварийного состояния. Акимам районов и управлению качества городской среды взять на контроль. В случае неустранения в указанные сроки провести проверки с направлением материалов в судебные органы. Также необходимо провести аудит целевого использования финансовых средств с направлением в органы ДВД, ДГД для рассмотрения фактов нарушения», – заключил А. Исекешев.

С КСК, не прошедшими проверку, все договоры будут расторгнуты.

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  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    184

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    140

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    478

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    15

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