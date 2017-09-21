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Астана: жилье у парка

21.09.2017 11:04   611   0 Автор: Арман Бурханов

Представьте дом своей мечты. Какой он? Многоэтажный или невысокий, на правом или на левом берегу? Рядом с деловым центром, недалеко от набережной или возле большого парка? Вариантов может быть много, но, наверняка, главное неоспоримое преимущество – наличие зеленой зоны рядом.

Жители мировых мегаполисов уже давно оценили преимущества жизни у парка. Экологически чистый район, возможность ежедневных тренировок, красивый вид из окна… И это лишь часть привилегий, за которые стоит переплатить.

«Согласно последним исследованиям компании HouseSimple, британские покупатели платят в несколько раз дороже за дом с видом на красивый парк в крупных городах. В среднем сумма больше на 80 000 фунтов стерлингов. Такая же ситуация и в других европейских странах: цены за квартиры в зонах отдыха значительно выше, чем в других районах», - рассказывает менеджер отдела развития BI Group Development Айша Гуцал.

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В Астане цены на недвижимость зависят от многих факторов, однако парковые зоны являются пока лишь приятным дополнением местонахождения объекта, но никак не конкурентным преимуществом. Однако уже в скором времени оазисы природы в нашей столице будут не только благотворно влиять на здоровье человека, но и оказывать существенное влияние на стоимость жилья, прогнозируют специалисты рынка недвижимости.

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За 10-15 лет освоения левого берега города архитекторы смогли создать из пустыря уютный деловой и развлекательный центр. Бизнес-центры и дома построены, а деревьев мало. Недаром жители других городов Казахстана жалуются на недостаток зелени в Астане.

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Однако вскоре левый берег преобразится за счет двух новых проектов – Ботанический сад и Линейный парк. Строительство Ботанического сада, который расположится вдоль проспекта Кабанбай батыра, будет завершено в декабре 2017 года. В саду планируется построить закрытую оранжерею, искусственный водоем, беговые и велосипедные дорожки. В оранжерее появятся экзотические растения и около 55 видов пальм. До конца года в Ботаническом саду будет высажено около 35 тысяч деревьев. Еще 600 видов деревьев, которые никогда не росли в Казахстане, будут привезены из Европы. Посещать Ботанический сад жители и гости столицы смогут круглый год.

Кто же не хочет жить рядом с таким местом? Так называемый дендрарий - Ботанический сад, в котором с научно-опытными целями выращиваются различные растения, станет новым излюбленным местом астанчан. Для того, чтобы деревья принялись, разрослись, а в парке появилась своя особая атмосфера, понадобится несколько лет, но те, кто выберет жилье рядом с Ботаническим садом, явно останутся в выигрыше, в том числе и в материальном плане: в скором времени цены на квадратные метры здесь возрастут в геометрической прогрессии. Неплохие инвестиции! Пока жилье здесь можно приобрести по тем же ценам, что и в других частях города, без близости к паркам и водоемам. Только компания BI Group строит в этом районе 9 жилых комплексов, таких как: ЖК «Времена года», Park Avenue, Panorama Park и другие проекты, которые пока находятся в стадии проектирования по улице Сауран и №26.

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Однако не следует забывать, что Астана – город работающих людей. Поэтому одним из решающих фактором является не экологичность места, а транспортная доступность и наличие необходимой инфраструктуры. И в этом отношении Ботанический сад является привлекательным и развивающимся районом для городского жителя. Поэтому здесь предусмотрено множество объектов социальной инфраструктуры. Так, например, уже сейчас действует школа-гимназия №84 и строится новая школа. Кроме того, рядом находятся спортивные объекты – стадионы, велотрек, ледовый дворец, академия хореографии. По сути, вокруг астанинского Ботанического сада застраивается новый центр города.

Таким образом, покупая квартиру в зеленой зоне, можно получить не только свежий воздух, гарантированный досуг и великолепный вид из окна, но и выгодно инвестировать свои средства.

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