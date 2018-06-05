Асылбек Кожахметов избран президентом Гражданского Альянса Казахстана

Общественный деятель, президент «Almaty Management University» Асылбек Кожахметов 5 июня 2018 года стал новым президентом Объединения юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана», сообщает пресс-служба министерства по делам религий и гражданского общества.

Кандидатура Кожахметова Асылбека Базарбаевича на должность президента Гражданского Альянса Казахстана предложена Объединением юридических лиц в форме ассоциации «Национальная сеть информационно-ресурсных центров Казахстана».

Асылбек Кожахметов родился 22 мая 1958 года, казахстанский общественный деятель, эксперт в области бизнес-образования и менеджмента, президент Almaty Management University.

Награжден орденами «Құрмет», «20 лет Независимости Республики Казахстан» и удостоен награды международной организации «People to People International» США – «Факел Бирменгема». Является автором более 60 научных публикаций по развитию менеджмента и образования.

Справка:

Гражданский Альянс Казахстана является крупнейшей республиканской неправительственной организацией, которая объединяет более 500 НКО Казахстана. Сетевые структуры организации представлены в 16 регионах, в том числе в городах Астана и Алматы. Деятельность Гражданского Альянса направлена на развитие гражданской позиции и формирование устойчивого сотрудничества между обществом, властью и бизнесом.

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Бывший президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Танирберген Бердонгар ранее написал заявление об освобождении с занимаемой должности.