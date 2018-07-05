Авиакомпания SCAT отменила несколько рейсов

Перевозчиком отменены несколько рейсов, с целью избежать длительных задержек. В настоящий момент 2 воздушных судна находятся на техническом обслуживании в Турции, сообщается на странице Комитета гражданской авиации МИР РК в Facebook.

В период с 15 июня по 15 июля, в расписание «Авиакомпании SCAT» внесены изменения, связанные с операционной деятельностью перевозчика. Воздушные суда авиакомпании отправляются на «тяжелые» формы планового технического обслуживания согласно графику, утвержденному в середине 2017 года.

«В связи с большой загруженностью самих организаций, выполняющих техническое обслуживание, работы по обслуживанию нескольких воздушных судов авиакомпании, уже отправленных для прохождения обслуживания, были начаты позднее запланированного срока. В настоящий момент 2 воздушных судна, которые уже должны были быть задействованы в летнем расписании, находятся в Турции на техническом обслуживании», - говорится в сообщении.

Во избежание длительных задержек, авиакомпанией было принято решение об отмене некоторых рейсов, что не противоречит действующему законодательству и международным правилам.

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За период с 10 июня по 3 июля 2018 года было отменено порядка 10% рейсов, задержано (более 2-х часов) и перенесено 14% рейсов. Отмены были преимущественно на тех направлениях, на которых авиакомпанией запланирована частота выполнения несколько рейсов в день (Астана – Алматы, Алматы – Астана, из Шымкента в Алматы и Астану).

Было пересмотрено расписание на некоторых маршрутах. Расписание было изменено на направлениях: Астана – Шымкент, Астана – Минеральные воды, Астана – Павлодар, Алматы – Актау, Астана – Алматы, Алматы – Астана, Астана – Актау и Алматы – Шымкент.

По информации авиакомпании, к середине июля ожидается получение двух воздушных судов и с 15 июля компания планирует полное восстановление расписания.

Фото: Pixabay