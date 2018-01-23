Бакытжан Сагинтаев рассказал о деятельности «OTAU TV»

Спутниковое вещание под брендом «OTAU TV» обеспечивает 100% охват территории Казахстана. В результате развития услуги за 5 лет уровень проникновения увеличился с 0,14% до 30% (1,32 млн домохозяйств).

Как отметил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в своем ответе на депутатский запрос депутата Сената Парламента РК Дариги Назарбаевой, услуга спутникового телерадиовещания включает в себя два пакета каналов – «базовый» и «полный».

«Базовый» состоит из 45 отечественных телеканалов и 17 радиоканалов, которые предлагаются населению без абонентской платы.

«Полный» пакет дополнительно включает в себя 74 наиболее популярных зарубежных телеканалов, и предоставляется абонентам на платной основе.

Проведенный АО «Казтелерадио» анализ своей деятельности по экономической эффективности предоставления услуги платного пакета «OTAU TV» показал нерентабельность услуги. Основная причина нерентабельности связана с высокими затратами на закуп зарубежного контента.

Для оптимального выхода из сложившейся ситуации, по данным главы правительства, в августе 2017 года проведен консалтинговый аудит компанией «Делойт ТСФ». В результате предложены сценарии дальнейшего развития услуги «OTAU TV». Наиболее эффективным, а также безболезненным для потребителей и АО «Казтелерадио» сценарием являлась реализация услуг платного спутникового телерадиовещания совместно со сторонним оператором. В ответ на запрос АО «Казтелерадио» поступили предложения от операторов спутникового телевидения ТОО «АлмаТелекоммуникейшнс Казахстан», ТОО «TV-Commerce» с торговой маркой «CaspioHD».

Clearstream упростит доступ Казахстана к иностранным инвесторам

По итогам анализа технических возможностей и соответствия сетей стороннего оператора техническим требованиям АО «Казтелерадио», решением Правления Общества от 27 ноября 2017 года № 36, наиболее приемлемой компанией для сотрудничества было определено ТОО «TV-Commerce», учредителями которого являются Нурбаев Г.К., Исабаев Э.Т., Шакенов Т.Ю., АО «Modern Nomads Entertainment.

Как пояснил глава правительства, ТОО «TV-Commerce» с торговой маркой «CaspioHD» использует стандарт MPEG-4, соответствующий стандарту «OTAU TV», что позволит не менять спутниковые приемники абонентов, а также не потребует покупки какого-либо дополнительного оборудования и проведения дополнительных монтажных работ, что соответственно сохранит стоимость абонентской платы на прежнем уровне. Тогда как оператор «АлмаТелекоммуникейшнс Казахстан» оказывает услуги спутникового вещания в стандарте HVEC, что требует замену всех абонентских приемников «OTAU TV».

«Учитывая вышеизложенные факты АО «Казтелерадио» заключило агентское соглашение с ТОО «TV-Commerce» 30 ноября 2017 года. При этом, имущественный комплекс изначально сохранен за АО «Казтелерадио», - пояснил глава кабмина.

Sanofi покупает Bioverativ за $11,6 млрд

«С целью недопущения технических сбоев и обеспечения непрерывного и качественного предоставления услуг абонентам «полного пакета» «OTAU TV», ТОО «TV-Commerce» будет осуществлять указанную услугу до конца первого квартала 2018 года. По истечению данного срока, предоставление услуг абонентам «OTAU TV» будет осуществляться АО «Казтелерадио», - добавил он.

Справка:

«OTAU TV» является одним из подразделений АО «Казтелерадио», 100% акций которого принадлежат государству. Предприятие было создано государством с целью обеспечения качественным телерадиовещанием отдаленных сельских населенных пунктов и решения задач по информационной безопасности страны.

АО «Казтелерадио» обеспечивает приемно-передающей сетью все имеющиеся в Казахстане теле- и радиокомпании.

В соответствии с программой «Основные стратегические направления развития АО «Казтелерадио» на 2011 -2015 годы» планировалось построить 827 радиотелевизионных станций (РТС) с достижением охвата 95% населения Казахстана. Согласно финансово-экономического обоснования, разработанного в 2011 году, смета на строительство этих станций составила 66,4 млрд тенге, в том числе 53,4 млрд тенге из республиканского бюджета. На декабрь 2016 года было введено в эксплуатацию 356 станций с охватом 77,5% населения страны.

Кенес Ракишев хочет вернуть ушедшего из-за акционерного конфликта гендиректора Petropavlovsk

В эти годы АО «Казтелерадио» активно развивало сеть абонентов «OTAU TV», количество которых перевалило за 1 млн пользователей. На сегодня это самая крупная спутниковая телевизионная компания в Казахстане.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН