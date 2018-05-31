Бекнур Несипбаев, исполнительный директор КМК «Астана Моторс»: Мы готовы работать над повышением популяризации электромобилей

По мнению специалистов, для казахстанского авторынка главным событием прошлого года стало постепенное восстановление рынка после падения продаж на протяжении 2014–2016 годов. В 2017 году он, наконец, показал стабильный рост. О дальнейших перспективах рынка, новых брендах, новых моделях и основных тенденциях мы поговорили с исполнительным директором КМК «Астана Моторс» Бекнуром Несипбаевым.

– Давайте начнем с подведения итогов. Если взять прошлый год и первые месяцы нынешнего, с чем пришла компания к началу лета?

– Прежде всего, мы чувствуем, что отталкиваемся от дна, к которому рынок пришел в 2015–2016 годах из-за серого импорта из России и девальвации национальной валюты. Рынок потихоньку растет и наши продажи – тоже. В прошлом году наша компания продала 8 598 новых автомобилей. При этом за 2017 год у нас увеличились продажи автомобилей локальной сборки. Помимо этого, «Астана Моторс» установила очередной рекорд – это продажа автомобилей с пробегом. Программу trade-in мы начали развивать в 2016 году и уже в 2017 получили результаты, которые нас радуют. Порядка 16% от общего объема продаж – это доля автомобилей с пробегом. Это говорит как об общей тенденции проводить сделки trade-in в цивилизованном поле, так и о высоком доверии клиентов к компании «Астана Моторс» и ее дилерским центрам.

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Если говорить о коммерческой технике, то продажи у нас остались примерно на уровне 2016 года. Соответственно, «Астана Моторс» занимает 22% доли рынка коммерческой техники. На рынке коммерческой техники у нас есть определенный экспортный потенциал. Мы экспортировали 198 автомобилей на российский рынок и рынок СНГ.

За 4 месяца этого года рынок вырос примерно в полтора раза. Ранее доля «Астана Моторс» на рынке составляла 18%. По итогам четырёх месяцев текущего года мы увеличили долю до 22%. То есть с начала года каждый пятый автомобиль был продан компанией «Астана Моторс». Для нас это очередной рекорд.

– Уже можно сделать какие-то прогнозы на 2018 год?

– Да. Глядя на текущую ситуацию, мы можем прогнозировать, что за 2018 год рынок вырастет более чем на 30%. По отношению к 2017 году и общий объем продаж составит около 65 тыс. автомобилей против 49 тыс. в прошлом году.

– В портфеле «Астана Моторс» есть бренды как эконом-, так и премиум-сегмента. Если говорить об увеличении продаж в этом разрезе, какой сегмент показывает больший рост?

– Премиум сегмент растет постоянно, практически не реагируя на экономическую ситуацию. А вот массовый сегмент сильно реагирует на ситуацию на рынке. Соответственно, он и падает гораздо быстрее, и поднимается. Сейчас мы наблюдаем подъем. Увеличению продаж в массовом сегменте очень способствует государственная программа льготного кредитования автомобилей. На данный момент на эту программу было выделено уже порядка 37 млрд тенге. 7 млрд из них у нас выделено для лизинга коммерческой техники, а 30 млрд – для льготного кредитования. Это способствует повышению доступности автомобилей для населения. Но сейчас мы понимаем, что необходимо увеличивать этот объем. Мы считаем, что в него необходимо инвестировать еще порядка 30 млрд тенге. Это поможет нам удерживать долю продаж по льготному кредитованию в размере 20% за счет револьверного постоянного оборота возвращаемых сумм.

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Эта программа кредитования пользуется большой популярностью среди наших клиентов. Они готовы ждать два-три месяца, пока подойдет их очередь для получения именно такого кредита. Потому что разница действительно существенна.

– Какой самый продаваемый автомобиль в рамках льготного автокредитования?

– Начиная с 1 января 2018 года весь модельный ряд Hyundai собирают в Казахстане. И если в 2017 году самым продаваемым автомобилем был Hyundai Elantra казахстанской сборки, то в этом году покупательский интерес распределился поровну уже между Hyundai Accent, Hyundai Creta, Hyundai Elantra, Hyundai Tucson. Теперь они все попадают под льготное кредитование. В целом эти четыре модели на данный момент делят основные 95% объемов продаж. Кстати, недавно мы побили очередной рекорд – в апреле нынешнего года продали больше всего Hyundai Tucson. Раньше такого не было. Флагманом продаж был все-таки Hyundai Accent, доля которого составляла порядка 60% от общего объема продаж. Сейчас мы видим, что конъюнктура рынка изменилась, соответственно, начали продаваться более дорогие кроссоверы – Hyundai Creta и Hyundai Tucson.

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– У многих компаний есть свои системы кредитования. Работают ли ваши центры по этим программам?

– Конечно, в каждом бренде. Например, в дилерской сети Hyundai есть программа Hyundai Finance. Это совершенно другая программа, не относящаяся к льготному кредитованию. В тех случаях, когда у банков второго уровня заканчиваются лимиты по предоставлению кредитов, наши клиенты могут воспользоваться ею и приобрести авто по схожей ставке. Аналогичная программа у нас работает в Subaru. Такая же программа у нас запускалась по BMW.

– Есть ли какая-нибудь статистика по покупке автомобилей в кредит?

– За 2017 год доля автомобилей, проданных в кредит, составляет 57%, в этом году – 54%. При этом в премиальном сегменте доля кредитования порядка 15–20%, в массовом – около 70–80%.

– Теперь немного о новинках 2018 года. Вы уже представили обновленные Range Rover и Range Rover Sport. Недавно вы представили Camry 70. Какие еще премьеры нас ждут до конца года?

– В мае мы презентовали BMW I серии модель i3 и модель i8. При этом BMW i3 полностью на электричестве, i8 – гибридная силовая установка. Помимо этого в ближайшее время мы ждем презентации BMW X2, X3 и X5. Забегая вперед могу сказать, что в 2019 году мы планируем запустить совершенно новую модель – BMW X7. Это серия больших внедорожников, к которым сейчас наблюдается острый интерес. BMW Group ведут разработку этой модели. И несмотря на то, что мы пока не знаем стоимость этого автомобиля, мы не знаем конкретной даты выхода на рынок, мы уже получили четыре предоплаты за BMW X7. Помимо этого мы уже получили предоплату за два BMW X5, новая модель которого появится в этом году. Кроме того, мы ожидаем презентацию электрокара Jaguar I-Pace и компактного кроссовера Jaguar Е-Pace, бизнес-седана Lexus ES. В линейке Subaru мы уже провели презентацию обновленного Subaru Outback, оснащенного системой Eyesight. Далее будут представлены обновленные модели Legacy и WRX. Volvo летом представит новую XC40. В общем, в ближайшие год-два наших клиентов ждет большое количество новых автомобилей.

– К слову, наблюдается ли покупательский ажиотаж вокруг Camry 70?

– Да. Ажиотаж определенный есть, но он касается полных комплектаций данной модели. Сейчас предзаказы расписаны примерно на два месяца вперед. Но это не значит что, в наших дилерских центрах нет автомобилей Toyota Camry. Мы ощущаем нехватку именно автомобилей комплектации Luxe. На них есть очередь. А вот автомобили с двигателями два литра есть в наличии. Что касается очереди, то мы контролируем все наши контракты. У нас прозрачный бизнес. Соответственно, на любом сайте нашего дилера вывешены списки свободных на данный момент автомобилей. В том числе и Camry.

– Скажите, начиная продажи BMW I серии, вы задумывались о городской инфраструктуре?

– На данный момент в наших дилерских центрах, а также в торговых центрах «Мега» мы уже установили зарядные станции для электроавтомобилей. Тем не менее, глобально – это задача государства. Я знаю, что государство озабочено этой проблемой. Сейчас разрабатывается единая стратегия и дорожная карта по развитию сети заправочных станций для электромобилей.

– Скажите, продажи BMW i8 это имиджевый ход для компании, или же вы надеетесь, что эти машины привлекут покупателей?

– Это не только имиджевый проект. Старт продаж электромобилей – это осознанный шаг. Мы четко понимаем: глобальная тенденция на мировом рынке такова, что именно «зеленые» технологии становятся приоритетными. Кроме того, мы задумываемся об экологической ситуации в стране. И как компания-лидер, мы готовы поддержать инициативу производителей. Мы готовы работать над повышением популяризации электромобилей.

Помимо новых моделей у вас появляются новые бренды. В прошлом году в вашем портфеле появился Jaguar Land Rover, в этом Volvo. Однако у Volvo уже было несколько неудачных попыток выхода на казахстанский рынок…

По истории Subaru – а это тоже автомобиль на любителя – мы видим, что у нас из года в год увеличивается объем продаж. Наш рынок несколько раз был отмечен производителем Subaru как интенсивно развивающийся. Что касается Volvo, то это осознанный выбор. Мы давно придерживаемся определенной системы ценностей. Так вот, при выборе партнера, в первую очередь, мы смотрим на то, соответствует ли данный бренд нашим ценностям. Конечно же, мы анализируем рынок. И только после глубокого анализа, мы принимаем решение.

– Сейчас, к примеру, мы наблюдаем за китайскими производителями…

– Но давайте вернемся к Volvo. Подводить какие-то итоги пока рано. Однако мы уже продали 12 автомобилей. Еще шесть планируем продать за май. А до конца года в планах 60–70 автомобилей.

– В разговоре вы упомянули рост интереса к программе trade-in. В чем ее преимущества на вторичном рынке?

– Наши клиенты выбирают автомобили с пробегом в «Астана Моторс» прежде всего потому, что они досконально проверены. Мы проводим полную диагностику, и если находим какую-либо неисправность – мы ее исправляем.

– То есть можно сказать, что автомобиль уходит на продажу в идеальном состоянии?

– Конечно. Мы даем определенные гарантии на автомобили с пробегом. На срок гарантии очень сильно влияет пробег автомобиля. Надо понимать, что сроки гарантии различаются. Согласитесь, на автомобиль с пробегом 2 тыс. км и 200 тыс. км не может быть одинаковой гарантии. Что в конечном итоге получает клиент? Клиент перестает покупать кота в мешке. Он уверен, что автомобиль проверен, полностью исправен технически и чист юридически.

– Какие автомобили вы принимаете в trade-in?

– Конкретных критериев, по которым мы отказываемся от покупки какого-либо автомобиля, у нас нет. Есть определенная процедура, по которой мы оцениваем автомобиль. Если мы подозреваем, что автомобиль был угнан, или видим, что он нуждается в капитальном ремонте, стоимость которого дороже стоимости автомобиля, мы его не принимаем. Кроме того, есть специфичные автомобили, которые очень тяжело продаются, соответственно, нужно понимать, эти автомобили мы оцениваем с осторожностью. В остальном мы готовы рассматривать любые предложения. В основном всё зависит от спроса на автомобиль.

– Вы принимаете автомобили брендов, которые есть у вас в портфеле, или же любые?

– Любые. И никаких градаций по брендам у нас нет. Были ситуации, когда к нам привозили автомобили, произведенные в Китае, авто с российского рынка.

– То есть программа trade-in предусматривает продажу любого автомобиля?

– Да. Самое главное, этот автомобиль должен быть юридически чистым, и чтобы вложения в него не превышали его стоимости. Но в большинстве своем к нам обращаются те же клиенты, которые ранее у нас покупали новый автомобиль. Они сдают свой автомобиль с истекшим сроком гарантии и покупают новый. В основном клиенты меняют свои автомобили каждые 4–5 лет. В этом случае все гораздо проще.

– Можно ли сделать вывод, что этот сегмент рынка растет?

– В 2016 году мы продали 250 автомобилей с пробегом. В 2017 году – 1370. В 2018 году мы планируем продать 2200 автомобилей с пробегом. С каждым годом мы увеличиваем долю продаж автомобилей с пробегом по отношению к новым автомобилям. Так что – да, этот сегмент определенно растет. К 2020–2021 годам мы планируем прийти к доле в 50%. То есть на каждые два новых автомобиля планируется продавать один автомобиль с пробегом.

– Поговорим о трендах. Что сейчас популярно в Казахстане?

– Один из трендов – это как раз программы trade-in, которые сейчас активно развиваются всеми участниками рынка. Еще один тренд – экологически чистые автомобили. Над этим уже давно стали задумываться все производители. Сейчас каждый из них в своей линейке представляет как минимум две-три модели, которые имеют либо электродвигатели, либо гибридную силовую установку. Например, мы давно продаем автомобили Lexus с гибридными установками. Это мировой тренд. Кстати, Казахстан, после вступления в ВТО, начинает приобщаться к мировым трендам гораздо быстрее.

В тренде также цифровые технологии. В этих рамках мы разрабатываем программы, которые позволяют более эффективно работать с нашими клиентами в плане сервиса. Также мы разрабатываем программы поддержки лояльных клиентов, где они получат преимущество и льготы при покупке наших автомобилей и при сервисном обслуживании.

– В мире сейчас существует тенденция по отказу от частного автотранспорта в пользу, например, каршеринга или лизинга. У нас есть какие-то подвижки в эту сторону?

– На данный момент мы изучаем рынок каршеринга и опыт российских коллег. Но пока видим в этом определенные риски. Учитывая, что автомобиль является средством повышенной опасности, и очень часто происходят всевозможные дорожно-транспортные происшествия. Дело в том, что наше законодательство говорит, что ответственность несет собственник автомобиля. И эти юридические нюансы нас несколько смущают. Но, повторюсь, мы в любом случае изучаем этот вопрос.

– То есть, через некоторое время «Астана Моторс», возможно, предложит не покупку нового автомобиля, а какой-либо вариант его аренды?

– Да, это вполне возможно.

ФОТО: Олег СПИВАК