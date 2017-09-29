Без барьеров

Трансформация крупнейшего игрока отечественного телекоммуникационного рынка АО «Казахтелеком» в мультисервисного оператора сопряжена с развитием доступа населения к широкому спектру услуг, развернутых на базе современных технологий.

Установка на модернизацию телекоммуникационных услуг – от перевода фиксированной связи на «цифру» до запуска широкополосного доступа к интернету в сельской местности – потребовала кардинальных перемен. В рамках стратегии трансформации специалисты «Казахтелекома» реализовали десятки проектов, направленных на модернизацию сети телекоммуникаций. С учетом масштабов деятельности компании одной из ключевых задач является обеспечение доступа к одинаково широкому спектру качественных услуг, как для населения крупных городов, так и для казахстанцев, проживающих селах, удаленных от районных центров.

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается свыше 6 720 сел, в которых проживает более 7,6 млн человек, а это немногим менее половины населения страны. И во многих населенных пунктах единственным оператором, обеспечивающим их жителям возможность узнать последние новости из интернета или поговорить с близкими по телефону, является «Казахтелеком».

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Следует отметить, что в политике оператора связи вопросам телефонизации и интернетизации отдаленных регионов всегда уделяли серьезное внимание. В частности, одной из приоритетных целей было обеспечение 100% уровня цифровизации местной телефонной связи и в 2015 году эта задача была выполнена.

По словам главного технического директора АО «Казахтелеком» Александра Лезговко, в рамках работы над проектом построены новые сети, произведена замена аналоговых АТС на цифровое коммутационное оборудование, обеспечено переключение на новое оборудование абонентов, проживающих в городах и селах. На сегодняшний день «Казахтелеком» обеспечивает телефонной связью свыше 6 500 сел, 6 600 сельских населенных пунктов подключены к интернету. За все годы деятельности «Казахтелекома» в сельской местности проложено более 8 800 километров волоконно-оптического и 77 600 километров медного кабеля. В результате чего интернет доступен ученикам сельских школ, из которых 6 000 подключено к услугам широкополосного доступа со скоростью от 256 Кбит/с и выше.

Однако, по словам Александра Лезговко, при всей популярности мобильных технологий найти альтернативу фиксированному интернету непросто. Оптико-волоконный кабель, в отличие от сетей мобильных операторов, предоставляет практически неограниченные возможности по увеличению пропускной способности и обеспечению стабильно высокой скорости интернета даже в часы пиковой нагрузки. Фактор надежности особенно актуален в отдаленных районах, где зачастую трудно обеспечить стабильное качественное покрытие мобильной сети.

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Следующим этапом модернизации казахстанских телекоммуникационных сетей в сельской местности является проект «Покрытие ВОЛС сельских населенных пунктов РК с населением от 250 человек», включенный в государственную программу «Цифровой Казахстан - 2020». Главной целью проекта является повышение уровня проникновения современных услуг связи на базе широкополосного доступа в интернет в сельские населенные пункты с численностью жителей свыше 500 человек.

В рамках проекта планируется подключить к услугам широкополосного доступа все районные центры и сельские населенные пункты, а также небольшие поселки, расположенные в пределах 80 километров от райцентров и узлов связи. Строительство инфраструктуры, по замыслу разработчиков проекта, планируется завершить в 2020 году. На сегодняшний день в зоне охвата проекта проживают 2,1 млн человек, расположено 2 000 школ, 1 700 больниц, 2 200 государственных и бюджетных учреждений.

При этом строительство ВОЛС в отдаленных регионах Казахстана сопряжено с объективными трудностями: необходимость проведения работ в сложных климатических условиях, на значительном удалении от городов или даже райцентров затягивает сроки и увеличивает стоимость строительства. Но в результате осуществления таких проектов услугами широкополосного доступа смогут воспользоваться жители отдаленных сел и поселков с небольшой численностью населения, сотрудники местных исполнительных органов и бюджетных учреждений.

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Так, проект позволит увеличить покрытие ВОЛС в сельской местности на 20% и таким образом будет способствовать снижению цифрового неравенства между городом и селом, откроет жителям отдаленных регионов доступ к таким современным ресурсам и сервисам, как e-gov.kz, электронное обучение, телемедицина. В перспективе проект создаст базу для роста ВВП на 2-2,5%, увеличения налоговых поступлений и роста контрольных показателей инфраструктурного, технического и инновационного развития страны, оцениваемых при вхождении в число 30 наиболее конкурентоспособных стран. Большое значение будет иметь и социальная составляющая. Как ожидается, на долю казахстанского содержания придется 80% от общего объема затрат, а это означает, что в ходе реализации проекта по строительству ВОЛС будут созданы новые рабочие места.

Кроме того, новые возможности трудоустройства появятся и в смежных областях, в частности, в мобильной связи, добывающей отрасли, электронной коммерции.