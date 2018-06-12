Болат Ержанов назначен президентом АО «Международный аэропорт Алматы»

Совет директоров АО «Международный аэропорт Алматы» 11 июня принял решение назначить с 12 июня Болата Ержанова на должность президента аэропорта Алматы. Об этом говорится в заявлении компании.

Также совет директоров принял решение о досрочном прекращении полномочий президента АО «Международный аэропорт Алматы» Бекмухамбетова А.А. в связи с его заявлением об освобождении от должности по собственному желанию.

Отметим, что ранее Болат Ержанов занимал должность исполнительного директора по организации перевозок АО «Международный аэропорт Алматы».

Болат Ержанов родился 9 декабря 1966 года в Павлодарской области, выпускник Омского лётно-технического училища гражданской авиации и Ордена Ленина Академии гражданской авиации города Санкт-Петербург.

Трудовую деятельность начал в Павлодарском объединенном авиаотряде Казахского управления гражданской авиации, где проработал до 1997 года в должности заместителя начальника службы организации перевозок.

С 1997 по 2003 годы проработал в авиакомпании «Иртыш Авиа», ЗАО «Эйр Казахстан», с 2003 года занимал руководящие должности в Международном аэропорту города Алматы. С 1 января 2010 года являлся исполнительным директором по организации перевозок АО «Международный аэропорт Алматы».

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