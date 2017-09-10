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Более 700 человек приняли участие в экологической акции

10.09.2017 16:34   609   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Свыше 500 сотрудников компании «Технодом», журналисты и блогеры совершили экологический марш-бросок вдоль Тургеньского ущелья в Алматы 9 сентября. Целью акции стал сбор мусора, оставленного туристами.

Участникам предлагалось пройти по 2 маршрутам: от поворота на Тургеньское ущелье до эко-поста и от места проведения до начала тропы на Тургеньские водопады. Всех участников снабдили мешкам для мусора, перчатками и отправили на сборы «мусорного урожая».

Постоянные участники подобных акций, которые уже проходят третий год, отметили, что мусора было не так много, как в прошлом году. В тот раз в рамках эко-программы «Технодома» под названием «Любим природу, любим Казахстан» активисты собрали 3 тонны мусора вдоль русла реки Или и окрестностях Тамгалы Тас в Алматинской области. В 2015 году во время первого эко-похода сотрудники компании трудились на территории вдоль дороги от Большого Алматинского озера до Алма-Арасанского ущелья и по пути от лагеря «Просвещенец» через урочище Кок-Жайляу до Алма-Арасанского ущелья и собрали тонну мусора.

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По словам Эдуарда Кима, владельца компании «Технодом», экологическая акция, приуроченная к празднованию 15-летия компании стоила 22 млн тенге.

«Этот эко-поход обошелся компании в 22 млн тенге. Если посмотреть, то условно было 700-750 человек, как мы рассчитывали, то примерно 30 тысяч тенге мы потратили на каждого. Мы считаем, что для нашей компании это абсолютно не большие деньги. Мы собрали всех наших соратников, всех наших гостей, в том числе журналистов и блоггеров, создали большой праздник. Мы любим проводить время со своей командой и получаем от этого огромное удовольствие. Для нас очень важно получать положительные эмоции, которых не хватает в повседневной жизни. Хотим, чтобы все брали пример с нас - умеем хорошо работать и радоваться и готовы этим делиться со всеми, кто рядом с нами», - отметил Э. Ким.

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Владелец компании считает, что казахстанцам необходимо больше внимания обращать на экологическую обстановку в стране и активно участвовать в ее улучшении.

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«Мы начали движение «Эко-дом» и хотим обратить внимание всех граждан на экологическую обстановку в стране. Она, честно говоря, в тревожном состоянии. Нам хотелось бы сохранить природу в первозданном виде для будущего поколения. Пришла урбанизация со свободой и люди забыли, что дом, такой красивый, дан нам богом, его сохранили наши предки. Нам хотелось бы, чтобы красота существовала вечно для будущих поколений. Каждый человек может активно принять участие в судьбе природы. Мы учредили ежегодные эко-походы. Вначале они проходили в рамках Алматы и Алматинской области, в этом году мы проводим такие акции во всех областях, где присутствует сеть магазинов нашей компании. В Алматы участвовало порядка 500 сотрудников, в других областях меньше участников, но в общей сложности - более тысячи человек», - рассказал Э. Ким.

Уже в этом году компания отказалась от использования в своей сети пластиковых пакетов. По Казахстану установлены и работают 123 эко-бокса для раздельного сбора отработавших батарей, кабелей, портативной электроники. На следующий год компания готовится провести масштабный эко-фестиваль для всех, кому важно сохранение чистоты природы.

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«Со следующего года мы решили привлекать всех, кто сочувствует, кто готов участвовать, волонтеров - будем организовывать такие эко-походы и привлекать население, чтобы каждый, кто сопереживает и думает об этом, мог принять участие. Хотим, чтобы это было массовым движением для нашего Казахстана. Мы все вместе можем сделать больше, чем все правительства, вместе взятые для своей земли родной, для своей страны. Нам нужны соратники и единомышленники», - закончил он.

Позже будет известно, сколько мусора удалось собрать в этом году. Всем любителям активных развлечений было предложено участвовать в состязаниях по стрельбе из лука, играть в настольный теннис, развлекаться на аттракционах. А тем временем сотрудники компании, разбившись на 7 команд, приготовили разнообразные блюда. В общей сложности участникам праздника предстояло отведать 300 кг шашлыка, 2 казазана курдака, 2 казана дамлямы, 4 казана плова по 100-120 литров каждый и ряд дополнительных блюд… В качестве «аперитива» уставшим, но довольным сборщикам мусора предложили осилить 700 початков вареной кукурузы, 2 тыс. мантов, 1,5 тыс. пигоди.

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Страны не относящиеся к ОПЕК, в которые входят Россия и Казахстан, в первую очередь, Мексика, более чем на 90% выполняют свои обязательства по соглашению с ОПЕК. Страны ОПЕК выполняют меньше свои обязательства, чем не входящие в ОПЕК. В первую очередь, это касается Ливии и Нигерии. Мы более склонны выполнять соглашения
Канат Бозумбаев
министр энергетики Республики Казахстан
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