БРК планирует инвестировать 405 млрд тенге в несырьевую экономику

АО «Банк развития Казахстана» (БРК) планирует профинансировать несырьевые проекты в Казахстане на 405 млрд тенге, сообщает пресс-служба БРК.

«АО «Банк развития Казахстана» планирует профинансировать в 2018 году проекты, соответствующие мандату банка, то есть связанные с развитием несырьевой экономики Казахстана (обрабатывающая промышленность и производственная инфраструктура), на сумму 405 млрд тенге. При этом банк намерен повышать долю негосударственных источников в общей структуре заимствования, которая по итогам текущего года, согласно планам БРК, должна составит не менее 55%», - говорится в сообщении.

В 2017 году на каждый тенге из средств республиканского бюджета БРК привлек 2,22 тенге на рыночных условиях. Из 406 млрд тенге 31,1% пришлось на бюджетные средства. В частности, в декабре 2017 года БРК осуществил дебютный для казахстанских эмитентов публичный выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге, 98% выпуска приобрели международные инвесторы.

Доля займов в тенге в структуре кредитного портфеля банка выросла до 45,7% (715,5 млрд тенге) по итогам 2017 года с 20,5% (78 млрд тенге) в 2013 году.

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БРК получил в 2017 году консолидированную чистую прибыль в 4,8 млрд тенге. Активы банка достигли в 2017 году 2,5 трлн тенге, что на 5% больше, чем в 2016 году. В течение 2017 года банком было привлечено 406 млрд тенге при погашении обязательств на 345,3 млрд тенге.