Бывший вице-президент КМГ возглавил «Казына Капитал Менеджмент»

Ардак Касымбек с 1 июня 2018 года назначен председателем правления АО "Казына Капитал Менеджмент" (дочерняя организация госхолдинга "Байтерек"), сообщила пресс-служба холдинга в пятницу, пишет Интерфакс-Казахстан.

Ардак Касымбек на указанном посту сменил Аскара Достиярова.

Последняя занимаемая должность А. Касымбека – старший вице-президент – финансовый директор АО НК "КазМунайГаз". Является членом совета директоров АО "НГК "Тау-Кен Самрук" и АО "Казатомпром".

А.Касымбек имеет 20-летний опыт работы, из них более 14 лет – на ведущих и руководящих должностях в нацкомпании "КазМунайГаз".

Справка:

АО "Kазына Капитал Менеджмент" (ККМ) – фонд фондов прямых инвестиций (private equity), созданный в 2007 году для содействия устойчивому развитию национальной экономики. Фонды семейства ККМ предоставляют капитал компаниям в различных секторах экономики с целью дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности. ККМ входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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