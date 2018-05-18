Cbonds-Congress проведет XV Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии

Компания Cbonds-Congress, входящая в состав информационного холдинга Cbonds, приглашает Вас принять участие в XV Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, который пройдет 31 мая – 1 июня 2018 в Астане.

Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии – ежегодное мероприятие, которое собирает профессионалов долговых рынков из России, Украины, стран СНГ, Кавказского региона и других развивающихся стран. В этом году участников мероприятия принимает современная и динамично развивающаяся столица Казахстана – Астана.

Конгресс в Казахстане проходит при поддержке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который позиционируется как финансовый хаб для стран Европы и Азии, а также «Астана Конвеншн Бюро» и Акимата города Астаны.

Среди тем деловой программы:

- Экономическое развитие, финансовая система и рынок облигаций Республики Казахстан

- Макроэкономические тренды развития финансовых рынков

- Рынок еврооблигаций: знакомые имена и дебютанты

- Дискуссия инвесторов

- Современные технологии и их влияние на рынок облигаций (блокчейн,· критовалюты и т.п.)

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- Специальные секции по долговым рынкам России, Украины, Беларуси, стран·Кавказского региона, стран Средней Азии.

После продуктивного первого дня Конгресса организаторы приглашают участников на гала-ужин в ресторан Satti, где Вас ожидают интереснейшая шоу-программа, общение с новыми и старыми знакомыми, дружеская неформальная атмосфера. Подлинная казахская кухня и уникальная этническая шоу-программа делает ресторан Satti местом, обязательным для посещения в Астане.

В рамках гала-ужина состоится торжественное награждение победителей в номинациях Cbonds Awards CIS. Голосование уже доступно по ссылке: http://cbonds.ru/votes/231.

Второй день Конгресса завершится посещением парка отдыха с возможностью поучаствовать в национальных мастер-классах. Детали будут анонсированы на сайте в ближайшее время.

Детали предварительной программы можно узнать, пройдя по ссылке: http://cbonds-congress.com/events/405/agenda.

Детали по проживанию доступны по ссылке: http://cbondscongress.com/events/405/hotel/?l=1.