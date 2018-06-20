CEO и CTO компании LG представят амбициозную стратегию технологии искусственного интеллекта ThinQ на открытии выставки IFA

Джо Сеонг-джин, главный исполнительный директор (СEO) LG Electronics (LG) и доктор И.П. Парк, технический руководитель компании (CTO), представят совместный доклад на открытии IFA 2018 для презентации их видения стратегии LG технологии искусственного интеллекта (ИИ) ThinQ. Первый для обоих руководителей доклад на открытии IFA «Мыслить мудро, быть свободным: жить свободнее с искусственным интеллектом» будет проведен в пятницу, 31 августа, в холле 26b выставочного комплекса Messe в Берлине.

С учетом того, что интерес ко всему, связанному с ИИ, находится на пике, господин Джо поделится своим взглядом на то, как ИИ-стратегия LG изменит жизни потребителей, основываясь на уникальной философии «открытой платформы, открытого партнерства и открытого взаимодействия». Доктор Парк покажет, как технология реализуется в продуктах, которые используются ежедневно, таких как холодильники, телевизоры и стиральные машины, а также и то, как открытая ИИ-стратегия LG выгодна потребителям благодаря тому, что дает им одновременно контроль и удобство.

«Открытие выставки IFA – это площадка для топ-менеджмента и мировых СМИ для обсуждения дальнейших идей и стратегий, - говорит вице-президент Messe Berlin Group и главный исполнительный директор IFA Йенс Хейтекер. – Компания LG была и остается ключевым глобальным игроком на рынке продуктов с искусственным интеллектом, поэтому мы рады тому, что мистер Джо и доктор Парк выступят с речью на открытии IFA».

Господин Джо, посвятивший 40 лет работе в компании LG, был одним из первых, кто поверил, что искусственный интеллект для потребительского рынка может быть лучшим образом использован в бытовой технике. Имея опыт работы на множестве значимых руководящих должностей подразделения бытовой техники LG, господин Джо рано понял, что, из-за ассоциации бытовой техники с домашними обязанностями, это сфера, созревшая для инноваций. Господин Джо был первым, кто коммерциализировал моторы прямого привода, в результате чего LG заняла лидирующие позиции на мировом рынке стиральных машин. Как руководитель подразделения LG, выпускающего бытовую технику и климатические решения, господин Джо продолжил инвестировать в исследования и разработку, чтобы расширить портфолио компании и не оставил эту практику будучи уже вице-председателем и CEO LG.

В качестве технического директора, главным приоритетом доктора Парка является трансформирование LG в компанию, которая видит искусственный интеллект как главный приоритет и механизм будущего роста. Ключевая часть этого заключается в том, что CTO строит разностороннее и открытое партнерство с местными и зарубежными компаниями, придерживаясь стратегии LG в открытости.

LG разработала технологию ThinQ в конце 2017 года, чтобы идентифицировать всю бытовую технику, потребительскую электронику и сервисы компании, которые используют искусственный интеллект. Продукты и сервисы LG ThinQ оснащены способностью применять глубинное обучение и коммуницировать друг с другом, используя весь спектр ИИ-технологий как от других партнеров, так и DeepThinQ - собственное ИИ-решение LG. Год назад LG анонсировала открытие лаборатории искусственного интеллекта в Сеуле для объединения всех своих исследований в этой сфере в технологиях, которые распознают, анализируют и обучаются у голосовых и видеоисточников, а также сенсоров. ИИ-лаборатория LG внесла вклад в разработку первого воздушного кондиционера, который обучается, изучая окружающее пространство, а также умных холодильников, стиральных машин и роботов-пылесосов.