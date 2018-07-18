Chocofamily привлек 350 млн тенге в проект «Рахмет»

Средства в капитал вложили действующие акционеры. Привлеченные средства будут направлены на развитие нового проекта холдинга.

Средства в развитие нового мобильного приложения “Рахмет” вложили действующие акционеры холдинга Chocofamily Мурат Абдрахманов и Demus Capital. С момента основания в 2011 году холдинг привлек $4 млн инвестиций, включая средства последнего раунда.

Глава Chocofamily Рамиль Мухоряпов заявил, что “Рахмет” стал самым быстрорастущим проектом холдинга. Привлеченный капитал будет направлен на масштабирование “Рахмета”, в том числе на международные рынки. К концу года планируется подключить 10 000 партнеров и уже к весне собрать 1 млн пользователей.

«Аудитория “Рахмета”, с точки зрения и партнеров и пользователей, принципиально новая категория для нас, - рассказывает основатель холдинга, Рамиль Мухоряпов, - значимая часть аудитории пользователей приложения ранее не сталкивалась с продуктами Choco. Мы видим, что собираем самую активную и платежеспособную аудиторию Казнета и хотим познакомить ее с нашими партнерами».

Chocofamily демонстрирует стабильный рост не менее 60% в год. За 2017 год оборот холдинга вырос с 11 млрд тенге до более 18 млрд тенге. В 2018 году компания ожидает роста оборотов до 55 млрд тенге.

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В 2018 году холдинг планирует провести международную экспансию сразу двух проектов - Chocotravel и “Рахмет” - и ведет переговоры по привлечению иностранного капитала.

Справка:

Chocofamily - крупнейший интернет-холдинг Казахстана с консолидированным оборотом более $120,000,000 (с учетом объединения с проектом Aviata.kz в феврале 2018 года).

Chocofamily holding имеет доли в сервисах коллективных покупок Chocolife.me и Besmart.kz, в объединеной тревел-компании Aviata.kz и Chocotravel.com, в сервисе по заказу и доставке еды Chocofood.kz, в интернет-магазине контактных линз Lensmark.kz, сервисе по поиску врачей iDoctor.kz и мобильной программе лояльности “Рахмет”.

ФОТО: YVISION.KZ