Чистая прибыль Alphabet, владеющей Google, выросла на 40,7% до $12,596 млрд

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL), владеющая Google, по итогам первой половины 2018 года нарастила в годовом выражении чистую прибыль на 40,7% до $12,596 млрд.

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила $17,89 доллара против $12,74 доллара годом ранее.

По итогам второго квартала чистая прибыль Alphabet в апреле-июне снизилась до $3,195 млрд или $4,54 в расчете на акцию, с $3,524 млрд или $5,01 на акцию, за аналогичный период 2017 года, когда Google также столкнулась с санкциями ЕС на сумму $2,74 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

На прошлой неделе Еврокомиссия оштрафовала Google на $5 млрд за злоупотребление доминирующим положением Android на рынке мобильных операционных систем. Google намерена оспорить это решение, хотя и внесла соответствующие списания в отчетность за 2-й квартал. Без учета штрафа прибыль Alphabet составила бы $11,75 на акцию.

По оценкам eMarketer, в этом году Google будет контролировать 31% мирового рынка рекламы - немного ниже 31,7%, зафиксированных в 2017 году.

Рентабельность Alphabet по операционной прибыли упала с 16% до 9%.

Основную долю доходов составили поступления от рекламы, которые увеличились до $22,39 млрд. Общее число платных переходов по рекламным объявлениям, которые Alphabet показывает пользователям, в апреле-июне увеличилось на 58% в годовом выражении после роста на 43% кварталом ранее. При этом стоимость каждого клика упала на 22%.

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Доходы бизнеса Google, не связанного с рекламой (облачные вычисления, колонки Google Home, смартфоны Pixel, приложения в Play Store) подскочила до $4,43 млрд с $3,09 млрд и в целом совпала с ожиданиями рынка. Google не стала раскрывать данные об отдельных сегментах.

Наиболее смелые эксперименты Alphabet (сегмент Other Bets) сократили выручку до $145 млн с $248 млн во II квартале 2017 года в связи с изменениями корпоративной структуры. Операционный убыток составил $732 млн.

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