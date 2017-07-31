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Чистая прибыль АО «АЗИЯ АВТО» выросла почти в 10 раз

31.07.2017 12:46   840   0

В отчетный период крупнейший казахстанский автопроизводитель дополнительно усилил рыночные позиции на внутреннем рынке, приступил к экспортным поставкам на рынок КНР и расширил линейку выпускаемых автомобилей. Эти шаги позволили существенно улучшить финансовые результаты предприятия и обеспечили выход казахстанского автопрома из фазы спада, сообщает пресс-служба компании.

Динамика производства и сбыта

Период января-июня 2017 года стал первым полугодием роста показателей казахстанской автомобильной промышленности после длительного спада, начавшегося в середине 2014 года. Объемы производства легковых автомобилей в Казахстане выросли в 5,3 раза, достигнув отметки 7 779 единиц. Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 7748 единиц, что на 57,5% выше прошлогоднего значения.

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Объемы выпуска на мощностях завода АО «АЗИЯ АВТО» увеличены с 368 единиц на сумму 1,18 млрд тенге в I полугодии 2016 года до 5 653 единиц на сумму 20,1 млрд тенге в отчетный период. На долю предприятия пришлось 72,7% произведенных в республике автомобилей.

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Совокупный объем сбыта «АЗИЯ АВТО» в натуральном выражении по итогам 6 месяцев составил 5 368 единиц (+13,4% к аналогичному показателю 2016 года). Таким образом, на долю завода пришлось 88,6% легковых автомобилей, реализованных казахстанскими производителями. Рыночная доля предприятия в сегменте новых легковых и легких коммерческих автомобилей возросла до 28,5% против 12,3% годом ранее.

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В течение января-июня текущего года предприятием освоено производство нового поколения кроссовера KIA Sportage и седана KIA Optima, а также обновленных седанов KIA Cerato и KIA Quoris.

59,8% реализованных предприятием автомобилей (3209 единиц) были приобретены индивидуальными покупателями. 368 покупателей (6,9% суммарного сбыта) воспользовались займами госпрограммы льготных автокредитов. 23,3% проданных автомобилей (1 250 единиц) были отгружены корпоративным клиентам. 16,9% (907 единиц) продукции было поставлено в рамках тендеров на осуществление государственных закупок.

Во втором полугодии дополнительным инструментом стимуляции потребительского спроса станет запуск второго этапа программы утилизации, состоявшийся в июне 2017 года. Участники программы смогут получить весомую скидку при приобретении автомобилей казахстанского производства.

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Экспортные поставки

В 2017 году предприятие вышло на рынок Китая. С января по июнь «АЗИЯ АВТО» отправил на рынок Китая 692 автомобиля усть-каменогорского производства, обеспечив 83,8% суммарных экспортных поставок казахстанских автопроизводителей. Согласно договоренностям с китайскими партнерами, до конца года объем поставок будет увеличен до 3000 единиц.

Финансовые показатели

Наращивание темпов сбыта позволило практически удвоить совокупные доходы компании: c 11,8 млрд тенге по результатам января-июня 2016 года до 22,3 млрд тенге в отчетный период.

Валовая прибыль увеличена с 4,8 млрд до 7,2 млрд тенге.

Снижение прямых финансовых потерь, обусловленных девальвацией тенге, и усиление рыночного положения обеспечили «АЗИЯ АВТО» рост чистой прибыли с 457,2 млн тенге по итогам I полугодия 2016 года до 4,68 млрд тенге в отчетный период.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и расходов на амортизацию) продемонстрировал практически трехкратный рост: c 2,11 млрд до 6,03 млрд тенге.

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Технологические инновации

В первом полугодии «АЗИЯ АВТО» первым из предприятий казахстанского автопрома приступил к внедрению технологий Connected car. Телематическая система, которой будут оснащаться автомобили усть-каменогорской сборки, обеспечит функции дистанционного управления при помощи мобильного приложения и существенно повысит уровень комфорта и безопасности эксплуатации.

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