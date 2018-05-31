Чистая прибыль АО "КазМунайГаз" в январе-марте 2018 года составила 204,086 млрд тенге, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается в консолидированном финансовом отчете компании по МСФО.

Валовой убыток составил 12,855 млрд тенге против 81,941 млрд тенге валового дохода годом ранее, убыток от операционной деятельности вырос в 13,9 раз - до 127,293 млрд тенге.

Доходы от реализованной продукции и оказанных услуг выросли на 32,4% и достигли 783,7 млрд тенге.

Доля в прибыли совместно контролируемых предприятий и ассоциированных компаний за отчетный период увеличилась в 1,9 раза, до 164,695 млрд тенге.

Активы КМГ с начала года сократились на 5,2% - до 12,688 трлн тенге, обязательства - на 2,5%, до 6,594 трлн тенге, собственный капитал - на 8%, до 6,094 трлн тенге.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 10% - Национальному банку Казахстана.