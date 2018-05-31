Валюта нал
USD 330.00 331.00
RUB 5.26 5.30
EUR 382.00 383.00
Валюта бирж
USD/KZT
329.35
+0.004%
EUR/KZT
385.34
-0.003%
RUB/KZT
5.31
-0.002%
EUR/USD
385.34
-0.003%
EUR/CHF
385.34
-0.003%
EUR/JPY
385.34
-0.003%
GBP/USD
439.22
-0.001%
USD/CHF
329.35
+0.004%
USD/JPY
329.35
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
329.35 385.34 5.31
+0.004% -0.003% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

Чистая прибыль АО "КазМунайГаз" в январе-марте 2018 года составила 204,086 млрд тенге

31.05.2018 17:00   698   0

Чистая прибыль АО "КазМунайГаз" в январе-марте 2018 года составила 204,086 млрд тенге, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается в консолидированном финансовом отчете компании по МСФО.

Валовой убыток составил 12,855 млрд тенге против 81,941 млрд тенге валового дохода годом ранее, убыток от операционной деятельности вырос в 13,9 раз - до 127,293 млрд тенге.

Доходы от реализованной продукции и оказанных услуг выросли на 32,4% и достигли 783,7 млрд тенге.

Доля в прибыли совместно контролируемых предприятий и ассоциированных компаний за отчетный период увеличилась в 1,9 раза, до 164,695 млрд тенге.

Активы КМГ с начала года сократились на 5,2% - до 12,688 трлн тенге, обязательства - на 2,5%, до 6,594 трлн тенге, собственный капитал - на 8%, до 6,094 трлн тенге.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 10% - Национальному банку Казахстана.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    160

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    130

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    413

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    14

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Вся наша работа нацелена на повышение доходов населения. Если этого не происходит, то значит, Правительство не справляется
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное