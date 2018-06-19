Чистая прибыль АО «Мангистаумунайгаз» за 2017 год составила 119 млрд тенге

АО «Мангистаумунайгаз» увеличила чистую прибыль в 1,5 раза до 119 млрд тенге. Об этом говорится в консолидированной финотчетности компании, опубликованной на KASE.

Согласно отчету, активы компании сократились на 3,5% и составили 380 млрд тенге. Обязательства выросли в 1,8 раза до 189 млрд тенге.

Также собственный капитал сократился в 1,5 раза до 190 млрд тенге. Уставный капитал составил 108 млрд тенге.

Доходы от реализованной продукции увеличились на 19,5% до 635 млрд тенге, валовая прибыль – на 21,5% до 403 млрд тенге.

Справка:

АО «Мангистаумунайгаз» является одним из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий Республики Казахстан и обеспечивает свыше 31% добычи в регионе и 8% по республике. По состоянию на 1 января 2016 года из недр месторождений акционерного общества с начала разработки добыто более 235 млн тонн «черного золота». «Мангистаумунайгаз» сегодня разрабатывает 15 месторождений нефти и газа с общими начальными запасами 1 124,671 млн тонн (8131 млн баррелей). Основными промышленными объектами разработки являются месторождения Каламкас и Жетыбай.

Казахстанская Expo Food отгрузила первую партию круп в Татарстан на сумму более 4,3 млн тенге

Годовой уровень добычи нефти составляет около 6,285 млн тонн (45 млн баррелей). На предприятии успешно внедряется в производство новые технологии - такие как ГРП (гидроразрыв пласта), опытно-промышленные испытания технологии водогазового воздействия (ВГВ), полимерное заводнение.

Фото: Shutterstock