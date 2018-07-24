Чистая прибыль АО «НК «КазМунайГаз» выросла на 44% до 520 млрд тенге

Чистая прибыль АО «НК «КазМунайГаз» за 2017 год составила 519,5 млрд тенге и выросла на 44% по сравнению с 360,2 млрд тенге в 2016 году, говорится в финансовом отчете компании, опубликованном на KASE.

Выручка компании за отчетный период составила 2,459 трлн тенге ($7,5 млрд), рост составил 32%. Чистый долг компании - 1,344 трлн тенге ($4 млрд), активы - 13,389 трлн тенге ($40,3 млрд). собственный капитал - 6,622 трлн тенге ($19,9 млрд).

Производственные расходы в отчетном году составили 318,5 млрд тенге, что на 16% выше, чем в 2016 году. Это, в основном, связано с ростом расходов на персонал, экологическими обязательствами, а также ростом расходов по ремонту и обслуживанию оборудования.

Эффективность по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) составила 1,268 трлн тенге ($3,9 млрд). Из них $1,8 млрд КМГ выплатил в виде налогов и платежей в госбюджет и Национальный фонд.

Несмотря на волатильность рынков в течение прошлого года, компания нарастила объемы добычи как нефти и газоконденсата (до 23 362 тыс. тонн или +3% по сравнению с 2016 г.), так и природного и попутного газа 7 997 млн м3 (+8%). Кроме того, значительную выручку КазМунайГаз обеспечил транзит и экспорт газа за рубеж, рост транспортировки в 2017 году составил 100 857 млн куб. м или +15%.

Financial Times: Алишер Усманов намерен продать акции ФК «Арсенал»

АО Национальная Компания «КазМунайГаз» является казахстанским оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. Представляет интересы страны в нефтяной отрасли Казахстана.

На конец 2017 года в состав КМГ входит 191 организация. Акционерами компании являются АО «Самрук-Казына» (90%) и Национальный Банк РК (10%).

Фото: Reuters