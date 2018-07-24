Валюта нал
USD 344.70 345.50
RUB 5.48 5.52
EUR 401.00 402.90
Валюта бирж
USD/KZT
345.68
+0.003%
EUR/KZT
404.45
-0.001%
RUB/KZT
5.48
-0.002%
EUR/USD
404.45
-0.001%
EUR/CHF
404.45
-0.001%
EUR/JPY
404.45
-0.001%
GBP/USD
453.84
-0.006%
USD/CHF
345.68
+0.003%
USD/JPY
345.68
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
345.68 404.45 5.48
+0.003% -0.001% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Чистая прибыль АО «НК «КазМунайГаз» выросла на 44% до 520 млрд тенге

24.07.2018 12:30   360   0

Чистая прибыль АО «НК «КазМунайГаз» за 2017 год составила 519,5 млрд тенге и выросла на 44% по сравнению с 360,2 млрд тенге в 2016 году, говорится в финансовом отчете компании, опубликованном на KASE.

Выручка компании за отчетный период составила 2,459 трлн тенге ($7,5 млрд), рост составил 32%. Чистый долг компании - 1,344 трлн тенге ($4 млрд), активы - 13,389 трлн тенге ($40,3 млрд). собственный капитал - 6,622 трлн тенге ($19,9 млрд).

Производственные расходы в отчетном году составили 318,5 млрд тенге, что на 16% выше, чем в 2016 году. Это, в основном, связано с ростом расходов на персонал, экологическими обязательствами, а также ростом расходов по ремонту и обслуживанию оборудования.

Эффективность по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) составила 1,268 трлн тенге ($3,9 млрд). Из них $1,8 млрд КМГ выплатил в виде налогов и платежей в госбюджет и Национальный фонд.

Financial Times: Алишер Усманов намерен продать акции ФК «Арсенал»...
Российский бизнесмен Алишер Усманов активно изучает возможность продажи 30% принадлежащих ему акций лондонского футбольного клуба «Арсенал&raquo...

Несмотря на волатильность рынков в течение прошлого года, компания нарастила объемы добычи как нефти и газоконденсата (до 23 362 тыс. тонн или +3% по сравнению с 2016 г.), так и природного и попутного газа 7 997 млн м3 (+8%). Кроме того, значительную выручку КазМунайГаз обеспечил транзит и экспорт газа за рубеж, рост транспортировки в 2017 году составил 100 857 млн куб. м или +15%.

Financial Times: Алишер Усманов намерен продать акции ФК «Арсенал»

АО Национальная Компания «КазМунайГаз» является казахстанским оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. Представляет интересы страны в нефтяной отрасли Казахстана.

На конец 2017 года в состав КМГ входит 191 организация. Акционерами компании являются АО «Самрук-Казына» (90%) и Национальный Банк РК (10%).

Фото: Reuters

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    262

  • 2. Неоправданно высокие цены
    508

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    144

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    32

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    36

Цифра дня
75 000
человек
живут в рабстве на территории Казахстана
Цитата дня
Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду его худшим врагом
Дональд Трамп
Президент США

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное