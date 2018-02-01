Чистая прибыль Shell в 2017 году выросла в 2,8 раза

Чистая прибыль англо-голландской Shell в прошлом году выросла по сравнению с предыдущим годом в 2,8 раза - до $12,98 млрд, говорится в сообщении компании.

В четвертом квартале чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза - до $3,8 млрд.

Скорректированная прибыль с учетом изменения расходов на производство (CCS) в прошлом году составила $15,76 млрд, что в 2,2 раза больше показателей 2016 года. В четвертом квартале этот показатель увеличился в 2,4 раза - до $4,3 млрд.

Рост прибыли в прошлом году показали все сегменты бизнеса компании. Он связан с повышением цен на нефть, газ и СПГ, улучшением ситуации в нефтепереработке и увеличением добычи нефти на новых месторождениях.

Квартальная прибыль от нефтедобычи взлетела с $54 млн до $1,65 млрд, от нефтепереработки - повысилась с $1,3 млрд до $1,4 млрд.

Стоит отметить, компания сократила добычу нефти и газа на 4%, до 3,756 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В 2017 году в целом добыча практически не изменилась и составила 3,67 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

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1 февраля в ходе торгов акции Shell упали на 1,2%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 12%, до 208,75 млрд фунтов стерлингов ($296,5 млрд).