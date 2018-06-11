Чистый убыток Xiaomi в I квартале составил $1,1 млрд

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp., планирующий провести IPO в этом году, зафиксировал в первом квартале чистый убыток в размере 7 млрд юаней ($1,1 млрд), сообщает «Интерфакс».

Выручка компании в минувшем квартале составила 34,4 млрд юаней, продажи смартфонов взлетели на 88% - до 23,2 млрд юаней.

Согласно оценкам аналитической компании Counterpoint, количество смартфонов, проданных Xiaomi в январе-марте, выросло вдвое - до 28,1 млн с 13,4 млн годом ранее. Доля Xiaomi на глобальном рынке смартфонов за этот период также удвоилась, достигнув 8%, свидетельствуют данные Counterpoint.

Xiaomi рассчитывает на оценку в порядка $70 млрд в ходе IPO, которое может стать крупнейшим в этом году. Компания планирует разместить акции на $10 млрд в рамках IPO.

В мае компания открыла первый из планируемых 10 магазинов бренда Xiaomi в Париже и один магазин в Милане. Помимо этого у Xiaomi имеются магазины в Испании. В планах компании также продажа смартфонов в США. На долю зарубежных продаж в первом квартале пришлось 36% выручки Xiaomi по сравнению с 28% годом ранее. Продажи смартфонов составили 68% всей выручки в январе-марте (70% по итогам всего 2017 года).

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Справка:

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы (и "умные" велосипеды), а также пароварки и тестеры воды.