Что стоит за слухами о продаже доли «КМГ» Shell?

Новость о возможной продаже доли «КазМунайГаз» компании Shell вызывает у аналитиков много вопросов. Но в том случае, если сделка состоится, «КМГ», по их мнению, окажется в выигрыше.

На прошлой неделе стало известно о том, что существует вероятность продажи доли АО «НК «КазМунайГаз» англо-голландской нефтяной компании Shell. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к сделке.

КМГ предложила Shell долю в компании для увеличения своей стоимости перед IPO, запланированным на 2019 год. Shell согласилась рассмотреть предложение», – сообщили в Bloomberg, добавляя, что сама «КМГ» и ее мажоритарный акционер – госфонд «Самрук-Казына» – данное заявления комментировать отказался.

Данная новость порождает много вопросов. «Къ» выяснил, что на этот счет думают эксперты.

По мнению замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Натальи Мильчаковой, из-за того, что компании отказались от комментариев, а агентство Bloomberg является единственным источником информации, отнестись к ней следует критически.

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«О вероятности в процентах, состоится ли сделка или нет, пока говорить сложно. Можно только предположить, что такая сделка в принципе была бы возможной, хотя пока непонятно, какой процент акций «КМГ» мог бы быть выставлен на продажу. Соответственно, не вполне ясны и цели возможного вхождения европейской компании в капитал «КМГ». Для Shell теоретически покупка такого привлекательного актива в развивающейся стране – это выгодное спекулятивное вложение в преддверии IPO «КазМунайГаза», кроме того, это возможность фактически приобрести долю в перспективных проектах «КМГ» в сфере добычи нефти и газа», – считает г-жа Мильчакова.

А вот эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев считает, что сделка вполне вероятная:

«Shell участвует в совместных проектах по всему миру, поддерживая свой портфель в актуальном состоянии. Введенные США санкции против российского нефтегазового сектора могут ограничить активность Shell в РФ, в том числе в совместных проектах с «Газпромом». Почему бы в этом случае не зайти по соседству в крупнейшую казахстанскую нефтегазовую компанию? Тем более что Shell уже участвует в ряде проектов в Казахстане, включая Кашаган, и должна неплохо знать этот рынок. Покупка доли в «КМГ», кроме того, что акции растущей компании в инвестиционном портфеле сами по себе приносят дополнительную стоимость, вероятно дадут возможность Shell, находясь в составе акционеров «КМГ», активнее сотрудничать с казахстанской компанией в новых проектах».

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Примечательно, что «КМГ» от данной сделки, по мнению экспертов, может только выиграть. Причем сразу по нескольким позициям.

«С одной стороны, для «КМГ» это возможность увеличить свою капитализацию на будущем IPO, с другой – подчеркнуть привлекательность своих акций для международных инвесторов. В принципе, если сделка состоится, это будет напоминать хорошо известный российский опыт, когда «Роснефть» в 2006 году накануне IPO объявила о том, что к ее акциям проявляет интерес международный консорциум инвесторов, в том числе ВР и Petronas, и это способствовало повышенному интересу иностранных инвесторов к акциям компании», – замечает эксперт «Альпари».

Shell, в свою очередь, заявила агентству Bloomberg, что согласно бизнес-стратегии компании, постоянно изучаются возможности по преобразованию ее портфеля, однако коммерческая тайна не позволяет комментировать деятельность по его управлению.

В Bloomberg также отметили, что высокий уровень цен на нефть ($64,53 за баррель Brent по данным на 14 марта, на 12:30) вызывает оптимизм нефтяных компаний и стимулирует инвестирование, в то время как крупнейшие производители все еще неохотно тратят деньги.

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Один из приоритетов Shell – снизить долговое бремя, приобретенное в ходе покупки BG Group в 2016 году, отмечает Bloomberg. На этот факт также обратила внимание и Наталья Мильчакова:

«Англо-голландская корпорация имеет серьезную долговую нагрузку, и сможет ли она потратить деньги на приобретение акций «КМГ» без ущерба для обслуживания своего долга, пока неясно. Также неясно, по какой цене приобретет Shell акции «КМГ», и как сумма сделки скажется потом на цене и итогах будущего IPO».

Так или иначе, состоится данная сделка или нет, покажет лишь время.

Справка:

АО «НК «КазМунайГаз»

Казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. Представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90% акций компании принадлежат госфонду «Самрук-Казына», 10% – Национальному банку Казахстана.

Shell

В Казахстане данной компании принадлежат доли в международном консорциуме по разработке Кашаганского месторождения NCOC (16,807%) через аффилированную компанию Shell Kazakhstan Development, консорциуме по разработке Карачаганакского месторождения KPO (29,25%) через аффилированную компанию «Би Джи Карачаганак Лимитед», СРП по разработке лицензионного участка «Жемчужины» в казахстанском секторе Каспийского моря (55%) и Каспийский Трубопроводный Консорциум (5,4%).