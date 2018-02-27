Две казахстанские авиакомпании получили разрешение на полеты в Европу

Авиакомпании «FLY JET.KZ» и «Jet Airlines» прошли процедуру авторизации для выполнения полетов в Европу.
На сегодняшний день уже семь отечественных авиакомпаний имеют возможность совершать полеты в страны Европейского союза, передает Комитет гражданской авиации.
Ранее АО «Air Astana», АО «Prime Aviation», АО «Kaz Air Jet», ТОО «Авиакомпания «Comlux-KZ», АО «SCAT» проходили процедуру авторизации Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).
В Комитете напомнили, что с казахстанских авиакомпаний сняты все ограничения на выполнения полетов в Европу.