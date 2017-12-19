Джеффри Безос возглавил список владельцев самого быстрорастущего капитала по версии Forbes

Руководитель интернет-компании Amazon Джеффри Безос возглавил список владельцев самого быстрорастущего капитала по версии журнала Forbes. Рейтинг был опубликован в понедельник на сайте издания.

Как отмечает журнал, благодаря росту акций Amazon состояние Безоса в этом году увеличилось на $33,8 млрд и составило $98,6 млрд.

Ранее в этом году Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии "Форбс". Первую строчку он занял и в аналогичном списке, составляемом агентством Bloomberg.

На втором месте рейтинга оказался председатель правления крупной китайской девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь, капитал которого увеличился на $27,4 млрд. Замыкает тройку лидеров глава компании Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, его состояние выросло на $23,6 млрд.

Кроме того, в список вошли основатель компании Facebook Марк Цукерберг; глава крупнейшего в Азии телекоммуникационного гиганта Tencent Ма Хуатэн, также известный как Пони Ма; индийский миллиардер Мукеша Амбани; мексиканский миллиардер Карлос Слим; самая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь; бывший гендиректор компании Oracle Ларри Эллисон и французский магнат Франсуа Пино.

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По сведениям издания, 10 самых быстро богатевших в этом году миллиардеров заработали с января по середину декабря в общей сложности более $200 млрд.