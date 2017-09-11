Джон Хэдфилд назначен финдиректором группы KAZ Minerals

Группа KAZ Minerals сообщила о назначении нового финансового директора и независимого неисполнительного директора.

Джон Хэдфилд присоединится к Группе KAZ Minerals 20 ноября 2017 года и будет назначен главным финансовым директором 1 января 2018 года. В настоящее время г-н Хэдфилд является финансовым директором британского подразделения компании Intertek. До работы на Intertek он более 14 лет занимал различные финансовые должности в BG Group и Royal Dutch Shell, включая позицию финансового контролера в газовом проекте стоимостью $20 млрд в австралийском штате Квинсленде и роль вице-президента по финансам в подразделениях разведки и добычи BG Group в Великобритании и Норвегии. После поглощения BG компанией Shell Джон Хэдфилд отвечал за реструктуризацию объединенных финансовых команд подразделений разведки и добычи Shell в Великобритании и Ирландии. Джон Хэдфилд начинал карьеру в PriceWaterhouseCoopers в Лондоне.

Элисон Бэйкер присоединится к совету директоров 9 октября 2017 года в качестве независимого неисполнительного директора и члена Комитета по аудиту. Г-жа Бэйкер имеет почти 25-летний опыт в области аудита, рынков капитала и консультационных услуг, возглавляла направление нефти и газа в PricewaterhouseCoopers в Великобритании и ЕБВА. До этого работала в Ernst & Young в области энергетики, коммунальных услуг и добычи полезных ископаемых. У Элисон Бэйкер обширный опыт работы в отношении развивающихся рынков, том числе энергетического и горнодобывающего секторов Казахстана.

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Председатель правления Группы KAZ Minerals Олег Новачук прокомментировал: «Я с нетерпением жду встречи с Джоном Хэдфилдом и Элисон Бэйкер в KAZ Minerals в качестве финансового директора и независимого неисполнительного директора. И Джон, и Элисон, уверен, привнесут большой опыт в Группу и важный вклад в период, когда мы вступаем в следующий этап нашего развития».

Напомними, что ранее, 27 апреля 2017 года, компания сообщила о предстоящем уходе Саймона Хила с поста председателя совета директоров, о назначении Олега Новачука председателем СД, Майкла Линча-Белла – заместителем председателя, Эндрю Саузама – председателем правления Группы.