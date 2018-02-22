ЕАБР выделил 196,9 млн евро "Богатырь Комир" на модернизацию

Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует казахстанско-российское ТОО "Богатырь Комир" на сумму 196,9 млн евро, сообщила пресс-служба ЕАБР.

Кредитная линия будет предоставлена сроком на 11 лет. Деньги будут направлены на модернизацию процесса добычи угля на разрезе "Богатырь".

"Модернизация производства путем перехода на циклично-поточную технологию добычи угля позволит увеличить совокупную мощность добычи до 50 млн тонн, улучшить качество конечной продукции, снизить себестоимость добычи сырья, а также сократить негативное влияние производства на окружающую среду", - отмечается в сообщении.

В долгосрочной перспективе в первые 10 лет работы за счет увеличения добычи угля прогнозируется ежегодный рост выпуска в среднем на $75 млн, а рост взаимной торговли между странами-участниками ЕАБР – на $27 млн.

Предполагается, что часть готовой продукции из Казахстана будет поставляться в Россию.

ТОО "Богатырь Комир", принадлежащее казахстанскому АО "Самрук-Энерго" и российской ОК "РусАл", в 2017 году отгрузило потребителям 40,9 млн тонн угля.

Как сообщалось, "Богатырь Комир" приступил к реализации проекта по переходу на циклично-поточную технологию добычи, транспортировки, усреднения и погрузки угля на разрезе "Богатырь".

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Стоимость проекта составляет около 80 млрд тенге.