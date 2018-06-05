ЕБРР поучаствует в освещении Павлодара

Президент Европейского Банка Реконструкции и Развития Сума Чакрабарти 5 июня в Астане подписал ряд соглашений, касающихся проектов в области энергосбережения и в сфере государственно-частного партнерства. В частности, ЕБРР выделяет кредит на сумму до 2,6 млрд тенге для реализации проекта по уличному освещению Павлодара и 1 млн евро для разработки проекта ГЧП по строительству многопрофильной больницы в Алматы.

В рамках первого соглашения ЕБРР предоставит кредит на сумму, эквивалентную 6,5 млн евро, консорциуму «Everlight Alto», ответственному за модернизацию и эксплуатацию системы наружного освещения Павлодара. В настоящее время в этом областном центре улицы освещаются с помощью натриевых ламп высокого давления и низкого качества газоразрядных ламп. Помимо этого, в Павлодаре порядка 60 % шкафов управления наружным освещением пришли в негодность.

В рамках проекта, финансируемого ЕБРР, будет произведена установка 12 тыс светодиодных ламп и 70 современных шкафов управления наружным освещением. Помимо этого, для эффективного управления системой наружного освещения будут установлены автоматизированные аппаратные и программные системы, которые позволят снизить энергопотребление и оптимизировать эксплуатационные расходы. При этом консорциум «Everlight Alto» внесет натуральный и денежный взносы в данный проект в объеме 591 млн тенге.

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Помимо этого, во вторник глава ЕБРР и председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов подписали соглашение о вкладе на сумму 1 миллион евро для разработки проекта ГЧП по строительству многопрофильной больницы при Казахском Национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова в Алматы. С казахстанской стороны исполнителем данного проекта является ТОО «Kazakhstan project preparation fund» (KPPF, дочерняя компания АО «НУХ «Байтерек»).

В рамках этого соглашения ЕБРР предоставит техническую помощь в виде привлечения международных консультантов для проекта: при алматинском университете будет построена многопрофильная больница (на 300 коек) и поликлиника (300 посещений в день). Принципиальной особенностью этого проекта является то, что за основу работы будет взят принцип триединства – клинической работы, образования и научной деятельности. Предполагается повысить качество медицинской помощи за счет привлечения высококвалифицированных профессоров, доцентов, сотрудников КазНМУ к лечебно-диагностической работе. При этом наиболее опытные врачи-практики будут являться сотрудниками кафедр КазНМУ.

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«Мы гордимся нашим совместным вкладом в развитие городской инфраструктуры, одним из таких значимых проектов станет создание многопрофильной больницы в Алматы, – сказал г-н Чакрабарти при подписании соглашения. – Мы уже реализовали два аналогичных проекта в Турции, и теперь будем развивать этот опыт в Казахстане. Надеюсь, это послужит образцом для будущих международных проектов ГЧП в секторе здравоохранения в стране», - добавил он.

Г-н Арифханов подчеркнул, что новое соглашение служит примером того, как можно структурировать проекты ГЧП для успешного привлечения в них инвесторов и станет катализатором развития других инфраструктурных проектов. Начало строительства многопрофильной больницы в Алматы запланировано в 2020 году.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН