ЕБРР предоставит 3 млн евро ТОО «Темирсервис Астана» на модернизацию грузовой станции

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет 7-летний кредит в размере 3 млн евро ТОО «Темирсервис Астана», сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Кредит будет использован на цели прокладки подъездных путей и железнодорожного полотна на грузовой станции «Астана грузовая».

«Проект поможет проложить новые подъездные пути и железнодорожное полотно для удовлетворения растущего спроса на железнодорожные услуги в Астане и обеспечит столь необходимое снижение перегруженности путей», - отмечается в сообщении пресс-службы ЕБРР.

По завершении проекта будет улучшена пропускная способность первой в Центральной Азии частной грузовой станции «Астана грузовая», а также обеспечена ее более тесная интеграция с двумя крупными местными станциями «Сороковая» и «Астана».

В 2017 году ЕБРР утвердил свою новую страновую стратегию для Казахстана и подписал трехлетнее рамочное соглашение о расширенном партнерстве со страной, направленное на модернизацию и диверсификацию национальной экономики.

Справка:

ТОО «Темирсервис Астана» является оператором подъездных железнодорожных путей протяженностью свыше 30 километров в Астане и железнодорожных путей в индустриальные парки, расположенные рядом со столицей.

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Европейский банк реконструкции и развития является международной финансовой организацией, которая финансирует проекты в 35 странах от Центральной Европы до Центральной Азии, а также в странах Южного и Восточного Средиземноморья. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Казахстана более $8,7 млрд.

Фото: Npriangarie.ru