«Эйр Астана» подписала кодшеринговое соглашение с Cathay Pacific

Сathay Pacific и «Эйр Астана» сегодня подписали соглашение, которое увеличит туристические возможности для клиентов Cathay Pacific, путешествующих из/в Казахстан и для клиентов «Эйр Астаны», путешествующих через Гонконг из/в Азию и Австралию.

Начиная с 15 марта, Cathay Pacific присвоит код СX на прямые рейсы «Эйр Астаны» из Гонконга в Алматы. Сейчас казахстанский перевозчик летает дважды в неделю из Алматы в Гонконг и 25 марта добавит третью частоту.

Cathay Pacific также будет совместно продавать билеты на рейсы «Эйр Астаны» Бангкок-Алматы и Сеул-Алматы.

«Эйр Астана» также начнет продажу билетов на рейсы Cathay Pacific, выполняемые из Гонконга в Сидней, Мельбурн, Перт и Сингапур.

Директор по коммерции и грузоперевозкам Cathay Pacific Рональд Лэм: «Мы приветствуем партнерство с «Эйр Астаной» и новые связи с одной из чарующих стран Центральной Азии, которая предлагает отличные стыковки в другие города и страны. Вместе с динамично развивающейся экономикой, имеющей все шансы сыграть важную роль в проекте «Один пояс и один путь» и прекрасными природными ландшафтами, Казахстан славится достопримечательностями, которые привлекут как деловых туристов, так и туристов-путешественников».

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Вице-президент по маркетингу и продажам «Эйр Астаны» Ричард Леджер: «Cathay Pacific имеет обширную маршрутную сеть и идеально подходит нам для расширения нашего присутствия в Азии и Австралии через Гонконг. Обе авиакомпании удостоены международных премий за постоянно высокие стандарты обслуживания. Мы очень рады укреплению сотрудничества благодаря этому соглашению, которое сделает путешествие наших пассажиров более комфортным, а также содействует нашим экономическим отношениям между Казахстаном и Гонконгом».

Билеты по новому кодшеринговому соглашению доступны на сайтах www.airastana.com и www.cathaypacific.com.