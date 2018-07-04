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«Эйр Астана» поздравляет столицу с юбилеем!

04.07.2018 17:05   667   0

Авиакомпания «Эйр Астана» поздравляет Астану с 20-летием. За 16 лет своей деятельности авиаперевозчик внес немалый вклад в развитие и процветание мегаполиса, соединяя его с зарубежными столицами и крупными городами.

Президент авиакомпании «Эйр Астана» Питер Фостер: «Мы поздравляем молодую столицу республики со знаменательной датой. Астана стала символом страны и центром экономической, финансовой, культурной жизни. Авиакомпания «Эйр Астана» продолжит наращивать маршрутную сеть из/в Астану, соединяя ее с крупными городами ближнего и дальнего зарубежья, а также транзитные возможности с предоставлением удобных стыковок».

Флагман гражданской авиации Казахстана, получивший свое название в честь молодой столицы, был основан в 2002 году, начав полеты с 3 ежедневных рейсов между Астаной и Алматы, а сейчас уже выполняет 9 ежедневных рейсов между двумя городами. Авиакомпания осуществляет полеты по 23 международным направлениям из Астаны в столицы и города России, Германии, Великобритании, Франции, Индии, Китая, Таиланда, Южной Кореи, Азербайджана, Грузии, Турции, ОАЭ, Кыргызстана и Узбекистана. Маршрутная сеть включает и 10 внутренних направлений в крупные города и областные центры.

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Всего с 2002 года «Эйр Астана» перевезла 18,4 млн пассажиров в/из аэропорта г. Астаны. Количество пассажиров международных рейсов, следующих транзитом через Казахстан, увеличилось с 10,718 пассажиров в 2010 г. до 488,714 пассажиров в 2017 г.

В 2018 году «Эйр Астана» открыла новые маршруты из Астаны в Тюмень и Казань, рейсы из Астаны в Лондон стали ежедневными, увеличилась частота полетов по другим международным направлениям. Количество международных рейсов в неделю выросло в четыре раза по сравнению с 2011 годом и составило 117 вылетов в неделю, к 2020 году планируется удвоить эту цифру.

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Сегодня каждый четвертый пассажир путешествует в Астану транзитом. Для того чтобы привлечь в Астану и Алматы международных туристов, авиакомпания запустила программу Stopover Holiday. Всего за 1 доллар США за первые сутки туристам предлагается однодневное проживание в отеле и трансфер из аэропорта в отель и обратно. За последние 2,5 года программой воспользовалась почти 21 тыс. человек.

Помимо расширения маршрутной сети авиакомпания совершенствует авиационно – техническую базу, что способствует развитию Астаны как крупнейшего авиационного и транзитного хаба в регионе. В рамках реализации «Плана нации «100 конкретных шагов» авиакомпания ввела в строй авиационно-технический центр общей площадью более 5,5 тыс. кв. метров на территории аэропорта Нурсултан Назарбаев. На базе центра авиакомпания проводит техническое обслуживание как собственных самолетов, так и авиалайнеров других авиакомпаний.

«Эйр Астана» является совместным предприятием ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и BAE Systems (49%). Авиакомпания приступила к выполнению регулярных рейсов 15 мая 2002 года и имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов. Воздушный флот авиакомпании состоит из 32 самолетов западного производства Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320, включая А320/A321neo и Embraer E190. «Эйр Астана» стала первым перевозчиком среди стран СНГ и Восточной Европы, удостоенным в 2012 году престижного рейтинга 4 звезды международного агентства Skytrax и звания Лучшей авиакомпании в Центральной Азии и Индии. Обе награды были подтверждены в 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. Авиакомпания удостоилась премии Travellers’ Choice Awards 2018 сайта TripAdvisor в номинации «Региональный Азиатский перевозчик».

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