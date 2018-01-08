«Эйр Астана» установила интернет на всех трех самолетах «Боинг-767»

Авиакомпания рада сообщить, что на всех трех широкофюзеляжных самолетах «Боинг-767» установлена широкополосная высокоскоростная связь.

Пассажиры «Эйр Астаны», вылетающие в Бангкок, Куала-Лумпур, Сеул, Дубаи, а также по внутренним направлениям имеют возможность воспользоваться беспроводным интернетом как в бизнес-классе, так и экономическом классе.

Новый сервис позволяет пассажирам подключиться к интернету, использовать различные приложения для мгновенного обмена сообщениями, социальные сети, слушать аудио и проверять почту через персональные компьютеры, планшеты и смартфоны.

Пассажирам «Эйр Астаны» предлагаются на выбор три интернет-пакета: "Старт" 15 МБ, "Бизнес" 50 МБ, "Cупер" 100 МБ по цене 1 500, 4 500 и 7 500 тенге, соответственно. Средняя скорость соединения – от 2 до 5 Мб/сек.