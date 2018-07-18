«Эйр Астана» в седьмой раз стала лучшей авиакомпанией Центральной Азии и Индии

АО «Эйр Астана», обладатель рейтинга 4-х звезд международной премии Skytrax, в седьмой раз признано лучшей авиакомпанией Центральной Азии и Индии.

Исследование Skytrax – всемирно признанный инструмент оценки качества обслуживания, основанный на мнении пассажиров. В этом году в нем приняли участие около 19 млн человек со всего мира. Оценка качества услуг авиакомпаний проводилась по целому ряду критериев: регистрация пассажиров, посадка на борт, чистота и комфортабельность салона, качество питания, напитков, развлекательная система на борту и уровень бортового обслуживания. Исследование охватило более 200 авиалиний, от крупных международных авиакомпаний до небольших местных авиаперевозчиков.

«Для нас огромная честь снова получить эту высокую награду. Это признание наших заслуг очень важно и ценно для нас, так как оно основано на личном выборе наших пассажиров. Мы искренне благодарны им за выбор и всегда рады приветствовать на борту самолетов «Эйр Астаны». Также я хотел бы выразить признательность сотрудникам авиакомпании, которые каждый день прикладывают максимум усилий, чтобы предоставлять неизменно высокое качество обслуживания. Мы продолжим дальнейшую работу по совершенствованию наших услуг для достижения более высоких стандартов сервиса», прокомментировал награду президент авиакомпании «Эйр Астана» Питер Фостер.

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Справка:

«Эйр Астана» является совместным предприятием ФНБ «Самрук-Казына» (51%) и BAE Systems (49%). Авиакомпания приступила к выполнению регулярных рейсов 15 мая 2002 года и имеет маршрутную сеть, включающую более 60 международных и внутренних рейсов. Воздушный флот авиакомпании состоит из 32 самолетов западного производства Boeing 767-300ER, Boeing 757-200, Airbus A320, включая А320/A321neo и Embraer E190.

«Эйр Астана» стала первым перевозчиком среди стран СНГ и Восточной Европы, удостоенным в 2012 году престижного рейтинга 4 звезды международного агентства Skytrax и звания Лучшей авиакомпании в Центральной Азии и Индии. Обе награды были подтверждены в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 году. Авиакомпания удостоилась премии Travellers’ Choice Awards 2018 сайта TripAdvisor в номинации «Региональный Азиатский перевозчик».