«Эйр Астана» запустила услугу «MYSEAT»

Теперь пассажиры могут выбрать места 1 ряда в бизнес-классе, а также места 1, 2 ряда и аварийного выхода в эконом-классе.

Стоит отметить, что первые ряды эконом-класса стали доступны для всех. Преимущества данных мест - это дополнительное пространство для ног и удобное расположение у выхода.

Новая услуга является международной практикой, которую ввели и другие отечественные авиакомпании.

Стоимость «MYSEAT» зависит от дальности перелёта, и начинается от 3 000 тенге по всем внутренним и международным направлениям «Эйр Астаны», кроме тех cалонов самолетов, где есть спальный эконом-класс.

Бронирование услуги на аварийные места не может быть предоставлено некоторым категориям пассажиров в соответствии с требованиями безопасности .

Более подробные условия и правила размещены на сайте авиакомпании airastana.com в разделе «Моя бронь».

В настоящее время оформить услугу можно только в офисах продаж «Эйр Астаны» и через Центр бронирования и информации по телефонам +7 (727) 244 44 77, + 7 (717) 258 44 77. В ближайшем будущем «MYSEAT» будет доступно и через другие каналы продаж, включая сайт airastana.com и туристические агентства.

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