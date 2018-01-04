Эксперты: Apple потеряет около $10 млрд после скандала со старыми iPhone

Решение корпорации Apple снизить стоимость замены батарей для старых моделей iPhone до $29 (вместо $79) принесет компании убытки в размере $10 млрд. К такому выводу пришли аналитики банка Barclays, передает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

Как сообщалось ранее, Apple пошла на такой шаг на фоне скандала вокруг намеренного замедления работы ряда старых моделей смартфонов ради увеличения продолжительности работы батареи.

Согласно опросу аналитиков банка Barclays, износ аккумулятора является главной причиной покупки новых iPhone. Учитывая, что замена батареи теперь стоит дешевле и предполагает увеличение производительности смартфона, эксперты прогнозируют, что в 2018 году продажи iPhone могут снизиться на 16 млн штук.

«Хотя это может быть хорошим PR-ходом для Apple, нам кажется, что это может негативно сказаться на продажах iPhone из-за того, что больше пользователей предпочтут поменять батарею вместо покупки нового устройства», - пишут эксперты.

Напомним, ранее компания Apple опубликовала комментарий с извинениями за намеренное замедление работы старых моделей iPhone.

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