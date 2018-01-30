Эксперты оценили итоги деятельности РД КМГ в 2017 году

РД КМГ сообщила операционные результаты за 2017 год. По итогам прошлого года добыча компании с учетом долей в совместных предприятиях сократилась на 2%, до 11,9 млн тонн. Halyk Finance представил анализ отчетности РД КМГ и оценку деятельности компании.

В Озенмунайгаз (ОМГ) за 2017 год было добыто 5,5 млн тонн нефти, что ниже в сравнении с 2016 годом на 1% «в связи с сокращением уровня добычи от переходящего фонда скважин». Добыча в Эмбамунайгаз (ЭМГ) незначительно увеличилась (+0.3%) до 2,8 млн тонн. В результате общий объем добычи ОМГ и ЭМГ составил 8,3 млн тонн, что на 1% меньше по сравнению с 2016 годом.

Реализация ОМГ и ЭМГ в 2017 году составила 8,2 млн тонн сырой нефти, из которых 69% было реализовано на экспорт (в 2016 году – 59%).

Доля РД КМГ в добыче СП сократилась на 6%, в основном, вследствие естественного снижения уровня добычи нефти в ПКИ и КГМ. Доля от объемов продаж компаний КГМ, CCEL и ПКИ, принадлежащая РД КМГ, составила 3,4 млн тонн нефти, из которых на экспорт ушло 42% (в 2016 году – 50%).

Мнение аналитиков

Уровни добычи на ОМГ и ЭМГ совпали с прогнозами Halyk Finance в 5,5 млн тонн и 2,8 млн тонн. Аналитики также позитивно оценивают сохранение компанией по итогам года соотношения экспортных и внутренних продаж согласно объявленным в бюджете планам, и, отмечая укрепление цен на нефть в 4 квартале 2017года, брокеры сохраняют рекомендацию «Держать» привилегированные акции РД КМГ.

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