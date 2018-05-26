Ельдар Абдразаков назвал преимущества и риски МФЦА

Группа компаний АО «Сентранс» будет работать на площадке Международного финансового центра «Астана». Такое заявление сделал ее владелец Ельдар Абдразаков во время лекции KASE Talks.

Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг зарегистрировано 10 компаний в качестве участников МФЦА, включая Государственный Банк Развития Китая.

«Мы будем работать с МФЦА (...). У МФЦА есть ряд очень хороших преимуществ: меньшее регулирование, новая технологичная платформа и английское законодательство. Хотя мы ожидаем, что со временем регулирование будет и в МФЦА нарастать. Насколько велика вероятность создать региональный финансовый хаб в Астане? Это сложный и комплексный вопрос. На мой взгляд, сейчас самая большая проблема МФЦА – это высокие ожидания его сотрудников», - поделился своим мнением Ельдар Абдразаков.

В нормативно-правовой и регулятивной базе МФЦА в общей сложности разработано и принято 30 актов МФЦА общего применения, 17 актов по регулированию финансовых услуг. В целом, около 50 актов составляют законодательную базу деятельности МФЦА.

Финцентр позиционирует себя в качестве современной высокотехнологичной инфраструктуры, с благоприятной юрисдикцией, предоставляющей все необходимые условия для привлечения как прямых, так и портфельных иностранных инвестиций. Кроме того, топ-менеджеры проекта намерены создать в Астане уникальную площадку для тестирования новых финансовых продуктов.

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«Повторить силиконовую долину или сделать криптодалину ни в Алматы, ни в Астане невозможно. У нас нет такого количества талантов, нет организаций, которые бы могли эксплуатировать эти таланты», - пояснил председатель совета директоров АО «Сентранс».

Официальная презентация международного финансового центра состоится 5 июля.

ФОТО: Олег СПИВАК