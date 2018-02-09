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Электронный документооборот повышает производительность труда на 30%

09.02.2018 16:19   1130   0 Автор: Ольга Кудряшова

Масштабная автоматизация документооборота может произойти в ближайшие 2-3 года, считает генеральный директор ТОО «Documentolog» Байжан Канафин. В рамках технологической конференции Documentolog Technology Conference спикер рассказал «Къ» о том, насколько внедрение электронного документооборота сокращает расходы компании, увеличивает производительность труда и почему к такой системе не имеет смысла применять технологию блокчейн.

«Мы проводили исследование: как посчитать экономическую эффективность использования электронного документооборота. По нашим самым скромным оценкам, на 30% повышается производительность труда сотрудников. Что такое 30%? Это одна четвертая годового фонда оплаты труда. Это огромные деньги в годовом исчислении», - рассказал г-н Канафин.

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По его словам, раньше к процессам автоматизации и цифровизации относились поверхностно, а теперь это неизбежная реальность, о которой говорят во всем мире. «Поэтому любая компания и любой бизнесмен, который хочет оставаться конкурентоспособным, должен задумываться об оптимизации своих процессов», - полагает спикер.

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Если сейчас электронный документооборот применяется преимущественно в крупном бизнесе, то через два-три года, по мнению г-на Канафина, он будет использоваться более широко. Сегодня решения по автоматизации применяются не только в бизнесе, но и правительство принимает меры по переходу на облачный документооборот.  «Я незнаю видов бизнеса, где бы использование автоматизации процессов не принесло бы эффекта», - отмечает он.  

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Г-н Канафин рассказал, что еще пять лет назад подобный бизнес выживал, несмотря на то, что у государства тогда было достаточно средств, на которые они приобретали дорогие западные решения, которые в результате так и не заработали. «Это было связано с тем, что купить продукт мало. Важно компетенция людей. Вопрос не в самом продукте, вопрос в том чьими руками этот продукт внедряется», - считает спикер.

В беседе спикер также пояснил, почему для системы документооборота не применима популярная ныне технология блокчейн. «Мы хорошо изучали вопрос по блокчейну, потому что мы как производитель продукта в первую очередь должны реагировать на этот тренд. Но скажу как есть, блокчейн - это технология, но нельзя использовать технологию ради технологии. Преимуществ в нашем случае блокчейн не имеет, поскольку у нас есть удостоверяющий центр на уровне правительства. Блокчейн нужен для того, чтобы гарантировать достоверность хранимой информации либо введенной информации, и повторюсь, в данном случае эту функцию может хорошо реализовать удостоверяющий центр, который есть при правительстве. А  сопровождать и развивать централизованную систему гораздо проще, нежели распределенную систему. Мы у себя не видим перспективы использования блокчейна», - объяснил он.

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По его данным стоимость таких систем зависит от моделей использования, когда компания покупает себе ее на баланс либо как сервисную услугу. Ориентировочно, обслуживание на 10 человек может обойтись в 300-500 тыс. тенге в год.

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