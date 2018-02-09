Электронный документооборот повышает производительность труда на 30%

Масштабная автоматизация документооборота может произойти в ближайшие 2-3 года, считает генеральный директор ТОО «Documentolog» Байжан Канафин. В рамках технологической конференции Documentolog Technology Conference спикер рассказал «Къ» о том, насколько внедрение электронного документооборота сокращает расходы компании, увеличивает производительность труда и почему к такой системе не имеет смысла применять технологию блокчейн.

«Мы проводили исследование: как посчитать экономическую эффективность использования электронного документооборота. По нашим самым скромным оценкам, на 30% повышается производительность труда сотрудников. Что такое 30%? Это одна четвертая годового фонда оплаты труда. Это огромные деньги в годовом исчислении», - рассказал г-н Канафин.

По его словам, раньше к процессам автоматизации и цифровизации относились поверхностно, а теперь это неизбежная реальность, о которой говорят во всем мире. «Поэтому любая компания и любой бизнесмен, который хочет оставаться конкурентоспособным, должен задумываться об оптимизации своих процессов», - полагает спикер.

Интернет-реклама станет приносить все меньше дохода

Если сейчас электронный документооборот применяется преимущественно в крупном бизнесе, то через два-три года, по мнению г-на Канафина, он будет использоваться более широко. Сегодня решения по автоматизации применяются не только в бизнесе, но и правительство принимает меры по переходу на облачный документооборот. «Я незнаю видов бизнеса, где бы использование автоматизации процессов не принесло бы эффекта», - отмечает он.

Г-н Канафин рассказал, что еще пять лет назад подобный бизнес выживал, несмотря на то, что у государства тогда было достаточно средств, на которые они приобретали дорогие западные решения, которые в результате так и не заработали. «Это было связано с тем, что купить продукт мало. Важно компетенция людей. Вопрос не в самом продукте, вопрос в том чьими руками этот продукт внедряется», - считает спикер.

В беседе спикер также пояснил, почему для системы документооборота не применима популярная ныне технология блокчейн. «Мы хорошо изучали вопрос по блокчейну, потому что мы как производитель продукта в первую очередь должны реагировать на этот тренд. Но скажу как есть, блокчейн - это технология, но нельзя использовать технологию ради технологии. Преимуществ в нашем случае блокчейн не имеет, поскольку у нас есть удостоверяющий центр на уровне правительства. Блокчейн нужен для того, чтобы гарантировать достоверность хранимой информации либо введенной информации, и повторюсь, в данном случае эту функцию может хорошо реализовать удостоверяющий центр, который есть при правительстве. А сопровождать и развивать централизованную систему гораздо проще, нежели распределенную систему. Мы у себя не видим перспективы использования блокчейна», - объяснил он.

Нуржан Нурланов покинул наблюдательный совет дочки АО «КазТрансГаз»

По его данным стоимость таких систем зависит от моделей использования, когда компания покупает себе ее на баланс либо как сервисную услугу. Ориентировочно, обслуживание на 10 человек может обойтись в 300-500 тыс. тенге в год.