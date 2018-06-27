ЕНПФ создаст базу данных, устойчивую к глобальным авариям или катастрофам

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» намерен внедрить метрокластер – это усовершенствованная система хранения различных баз данных. Она позволяет строить катастрофоустойчивые решения по хранению данных, рассказал журналистам на пресс-конференции в Алматы заместитель председателя правления АО «ЕНПФ» Бауржан Мухамеджанов.

«В этом году мы начали работу по построению метрокластера и формированию резервного центра обработки данных в Алматы и Астане. Реализация данного проекта позволит ЕНПФ непрерывно предоставлять информационные пенсионные услуги даже в случаях глобальных аварий или катастроф природного характера в одной из областей Республики», - поделился подробностями заместитель председателя правления ЕНПФ Бауржан Мухамеджанов.

В настоящее время резервные центры ЕНПФ работают на базе систем без единой точки отказа, так называемым fault tolerance системам. Как правило, такая конструкция подразумевает дублирование всех критически важных узлов, таких, как блока питания, контролера управления (на каждом процессор и кэш-память).

«Однако дублирование всего, за исключением корпуса, спасет наши данные в случае отказа любого из элементов внутри системы хранения, и, частично, инфраструктуры (те самые «два пути доступа к данным»). Но не спасет, если проблема будет извне. Как правило, для борьбы с такими несчастьями используются решения, называемые катастрофоустойчивыми или disaster recovery solutions», - пояснил Бауржан Мухамеджанов.

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По его словам, ЕНПФ закупил самое последнее оборудование и намерен использовать новейшие технологии, которые обеспечат защиту информации о вкладчиках при любой катастрофе.

«Я не могу назвать компании, с которыми мы работаем и не стану называть точных сумм сделок, так как от этого зависит безопасность. Могу лишь сказать, что на сферу IT уходит примерно 10% бюджета нашего фонда», - отметил заместитель председателя правления ЕНПФ.

Также спикер напомнил, что за 5 месяцев 2018 года операционными работниками филиалов в базе автоматизированной информационной системы ЕНПФ было произведено 9,5 млн операций.

«В конце 2017 года аудиторской компанией KPMG был проведен аудит информационных систем фонда. В целом аудиторы отметили, что общий уровень автоматизации основных процессов ЕНПФ составляет 82%. Начиная со второго полугодия 2017 года Фонд осуществляет контроль времени простоя основных систем, необходимых для оказания пенсионных услуг. Показатель бесперебойной работы информационных систем составил 99,98%», - заключил Бауржан Мухамеджанов.